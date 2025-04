Ã°±©Í¥ÂÀ¥³¥é¥Ü¡ªichimai kyoto¡Ö¥¢¡¼¥È¥×¥ê¥ó¥È¡×

アートプリントブランド「ichimai kyoto」は、京都で活動する画家・丹羽優太とコラボしたアートプリントを、2025年5月16日より販売開始します。

ichimai kyoto「アートプリント」

アートプリントブランド「ichimai kyoto」は、京都で活動する画家・丹羽優太とコラボしたアートプリントを、2025年5月16日より販売開始。

また、同じくして、京都発祥の工藝ブランド「QUTOTEN.」を運営するEntameも同じく「丹羽優太」とコラボした酒器を同日に発売します。

両ブランドは、画家・丹羽優太との各コラボ商品を軸に、イベントの開催や動画コンテンツの制作等、共同でプロモーションを行い、「モノづくり」を通して、京都のアーティストの認知と活躍の場を創り出していきます。

今回ローンチする商品は、高品位印刷を施したアートポスターと茶器。

光明院にて、5月16日から5月18日の期間に「QUTOTEN.」が主催する企画展『。、展 2025』にて、発売します。

■展示・販売情報

初ローンチイベント「。、展 2025」

場所 :東福寺塔頭光明院(※1)

主催 :QUTOTEN.

会期 :2025年5月16日(金)〜5月18日(日)

時刻 :10:00〜18:00

拝観料:500円

*コラボレーション商品は、当日会場にて購入可能

(※1)光明院への入場には拝観料が必要です。

拝観料は変更となる場合があるので、予めご了承ください。

■ichimai kyotoとは

老舗印刷会社・写真化学が2024年8月にリリースした、高品位アートプリントブランド。

原画の世界観を伝える彩色表現で、「原画は高価で手に入れにくく、コピーやポスターでは満足できない」という人に向けて、手に取りやすい価格で特別感のある限定アートプリントを提供。

加えて、オリジナルのインタビュー記事や動画も公開している。

■丹羽優太とは

1993年神奈川県生まれ。

京都造形芸術大学大学院ペインティング領域修了。

北京留学後、京都を中心に活動中。

日本絵画の文脈、技法材料を用いながら、人々には見えない厄災、抵抗できない力が常に黒い何かに見立てられてきた歴史に着目し作品制作を行う。

2019年に京都造形芸術大学大学院ペインティング領域を修了した後、北京へ留学。

現在は東福寺塔頭光明院に住み込みで制作活動を行なっている。

近年の主な展覧会にArt Collaboration Kyoto「Golden Fight of Gods 黄金衆神之闘」、「キメラ流行記」、MIDTOWN AWARD2021、「なまずのこうみょう」、やんばるアートフェスティバル 山原知新、アートアワード丸の内2019などがある。

画家・丹羽優太

■QUTOTEN.(くとうてん)とは

QUTOTEN.とは

「QUTOTEN.」が目指している世界観

リズムを生み出す句読点。

生活における余白、ちょっと一休み、そして呼吸。

“生活における余白を生み出したい。

”

句読点には、文章においてリズムや呼吸を生み出す役割があります。

同じように、陶磁器にも生活にゆとりを生み出す力があります。

現代社会の中で、生活の中に余白をつくることは簡単そうで実は難しい…ほんのちょっとの一休みや息継ぎは、人々が生きていく中でとても重要なことであると考えています。

“日本文化特有の美意識や感覚を表す侘び寂びを表現していくブランドでありたい。

”

「侘び」とはつつましく、質素なものにこそ趣があると感じる心のことです。

その一方で「寂び」とは時間の経過によって表れる美しさを指します。

「QUTOTEN.」は、このような世界観の陶磁器を窯元や作家の方々と共同開発し、侘び寂びや禅の思想を取り入れたJAPANブランドとして国境を超え、まずはアジア圏から、そしてゆくゆくは世界から愛される唯一無二の工藝ブランドを目指し、展開していきます。

・「QUTOTEN.」が大事にしている6つの哲学

QUTOTEN.では、6つの哲学をもとに、窯元や作家の方々と共同でプロダクトを製作しています。

- 自然体である。

- 美しく、機能的である。

- 目立つのではなく、溶け込む。

- すべてを語らず、受け手に委ねる。

- 無駄を取り入れてみる。

- まずは自分たちが楽しむ。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 丹羽優太コラボ!ichimai kyoto「アートプリント」 appeared first on Dtimes.