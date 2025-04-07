W杯王手のU-17日本代表スタメン発表!! 初戦から3人変更、昨夏敗れたベトナムにリベンジへ
[4.7 U17アジア杯GL第2節 ベトナム - 日本 タイフ]
U-17日本代表は日本時間7日24時に、AFC U17アジアカップサウジアラビア2025のグループリーグ第2節・U-17ベトナム代表戦を行う。勝てばGL突破とU-17ワールドカップ出場が決まる大一番を前にスターティングメンバーが発表され、初戦から3人の変更で試合に臨むことになった。
4-1でUAEに勝利した第1戦の控え組からGKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)、MF野口蓮斗(広島ユース)、MF姫野誠(千葉U-18)が先発入りした。
ベトナムは昨年8月20日のPEACE CUPで0-1の敗戦を喫した相手。今回の招集メンバーのうちエジケ、DF藤井翔大(横浜FMユース)、DF篠崎健人(市立船橋高)、MF神田泰斗(大宮U18)、野口、FW加茂結斗(柏U-18)、FW浅田大翔(横浜FM)、FW小林志紋(広島ユース)、FW吉田湊海(鹿島ユース)が当時出場していた。
なおMF長南開史(柏U-18)は16歳のバースデーマッチになる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 13 樺山文代志(興國高)
MF 14 神田泰斗(大宮U18)
MF 16 長南開史(柏U-18)
MF 19 姫野誠(千葉U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 11 浅田大翔(横浜FM、Cap)
FW 22 加茂結斗(柏U-18)
▽控え
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)
GK 23 松浦大翔(新潟U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 田中遥大(FC東京U-18)
DF 17 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 21 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 7 今井宏亮(東京Vユース)
MF 9 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
FW 8 小林志紋(広島ユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
FW 20 瀬口大翔(神戸U-18)
▽監督
廣山望
U-17日本代表は日本時間7日24時に、AFC U17アジアカップサウジアラビア2025のグループリーグ第2節・U-17ベトナム代表戦を行う。勝てばGL突破とU-17ワールドカップ出場が決まる大一番を前にスターティングメンバーが発表され、初戦から3人の変更で試合に臨むことになった。
4-1でUAEに勝利した第1戦の控え組からGKエジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)、MF野口蓮斗(広島ユース)、MF姫野誠(千葉U-18)が先発入りした。
なおMF長南開史(柏U-18)は16歳のバースデーマッチになる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 13 樺山文代志(興國高)
MF 14 神田泰斗(大宮U18)
MF 16 長南開史(柏U-18)
MF 19 姫野誠(千葉U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 11 浅田大翔(横浜FM、Cap)
FW 22 加茂結斗(柏U-18)
▽控え
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC=アメリカ)
GK 23 松浦大翔(新潟U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 田中遥大(FC東京U-18)
DF 17 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 21 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 7 今井宏亮(東京Vユース)
MF 9 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
FW 8 小林志紋(広島ユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
FW 20 瀬口大翔(神戸U-18)
▽監督
廣山望