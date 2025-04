IVE

6人組グループ・IVE(アイヴ)の日本オリジナル新曲「DARE ME」が、2025年4月20日スタートの日本テレビ系 4月期日曜ドラマ『ダメマネ! ―ダメなタレント、マネジメントします―』オープニング曲に決定した。

新曲「DARE ME」はドラマのために制作された日本オリジナルで、誰かと比べなくても、ありのままのわたしでいいと思える、みんなの背中を押してくれるようなIVEらしさのある楽曲となっている。

ドラマのオープニングではこの新曲「DARE ME」にのせて、「人生を再生していく」というドラマのテーマを表現したミュージカル風の映像が展開されており、ドラマの放送に先行し、4月7日20時より「ダメマネ!」公式 Instagram・TikTok で公開される。さらに「DARE ME」の配信ジャケ写も合わせて解禁。

昨年には、世界19カ国を巡るワールドツアー・IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'のファイナル公演として初の東京ドーム公演を実施し、2日間で9万5800人を動員するなど、日本でも大活躍中のIVE。4月からは、日本4都市を周るファンコンサート・アリーナツアー「2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN」を開催することが決定している。