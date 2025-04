アーセナルは今夏新たなウインガー獲得を目指すようだ。



『TEAMtalk』によると、アーセナルは今夏の移籍市場でレスター・シティに所属する20歳のモロッコ代表MFビラル・エル・カンヌスの獲得を検討しているという。



KRCヘンクの下部組織出身であるエル・カンヌスは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、今季からレスターに完全移籍。今季はデビューシーズンながらも25試合に出場しており、2ゴール1アシストと降格圏に沈むチームの攻撃を牽引している。





The goal from Bilal El Khannouss that confirmed @LCFC's win against Spurs! pic.twitter.com/YW2apodgLr