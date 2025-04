ボーンマスで活躍するスペイン代表GKは来季の去就が注目されている。



『Daily Mirror』のライアン・テイラー氏によると、現在ボーンマスにレンタル移籍中のスペイン代表GKケパ・アリサバラガは所属元のチェルシーと今後数週間以内に去就に関する会談を行う予定だという。



現在30歳のケパはアスレティック・ビルバオのU-19出身の選手。2018年8月に当時GKとしては史上最高額となる7100万ポンドの移籍金でチェルシーへ完全移籍を果たすと、18-19シーズンにはチェルシーのヨーロッパリーグ優勝に貢献。しかし、徐々に出場機会を失うと、2023年8月にはレアル・マドリードにレンタル移籍。その翌年にはボーンマスへのレンタル移籍を決断することに。ボーンマスでは再び輝きを放っており、今季もここまでプレミアリーグ24試合に先発出場するなどクラブに欠かせない選手として活躍している。





Lighting quick reactions



Kepa takes home the February Save of the Month award pic.twitter.com/mpOdAWnyrm