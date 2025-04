バルセロナは今夏新たなウインガー獲得を目指すようだ。



『Relevo』によると、バルセロナは今夏リヴァプールに所属するコロンビア代表FWルイス・ディアスを獲得するためにウルグアイ代表DFロナルド・アラウホをトレードに差し出す可能性があるという。



2022年1月にポルトからリヴァプールに完全移籍を果たしたディアスは加入以降主力として活躍。今季も競争が激しいリヴァプールでプレミアリーグ30試合に出場し、10ゴール5アシストを記録するなど欠かせない選手として躍動している。





“It’s spicy…”



Endo gets Lucho to sample some Japanese snacks @JAL_Official_jp #Ad pic.twitter.com/H62ySzb61w