¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡ì25 SPRING¡×Î©Àî¡¦¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Å¹¤Ê¤É250ÁÈ
¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô'25 SPRING¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î16Æü(¶â)¡¦17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¤Î¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤È¤Ï¡©
2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡×¤Ï¡¢¡Ö»æÇî¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¼ê»æ¼Ò¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡£¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸ÅÆ»¶ñÅ¹¤ä¸Å½ñÅ¹¡¢¸ÅÃå²°¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¸ÅÆ»¶ñ¤ä¸ÅÃå¡¢»¨²ß¡¢Æ«´ï¤Ê¤É250ÁÈ°Ê¾å¤¬½ÐÅ¹
23²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¸ÅÆ»¶ñ¡¢¸Å»¨²ß¡¢¸ÅÃå¡¢¸Å½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÉÊ¡¹¤ò°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤ä¡¢Æ«´ï¤ä¶âÂ°¡¢ÉÛÊª¤Îºî¤ê¼ê¤Ê¤É¡¢Á´250ÁÈ°Ê¾å¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¿è¤Ê¤â¤Î¡É¤Ç°î¤ì¤ëÏÂ¤â¤Î³¹Æ»¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ö¡¹¤ò½¸¤á¤¿²Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÃãÍÕ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤Î¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ·¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô'25 SPRING¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î16Æü(¶â)¡¦17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)
»þ´Ö¡§9:30¡Á17:00
²ñ¾ì¡§¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à ¤ß¤É¤ê¤ÎÊ¸²½¥¾¡¼¥ó ¤æ¤á¤Ò¤í¤Ð(ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®3173)
Æþ¾ìÎÁ¡§
(1)Á°Çä¤ê·ô(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È) 1,500±ß
(2)ÅöÆü·ô(²ñ¾ìÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È) 2,000±ß
(3)ÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡Ç25 SPRINGÆþ¾ì·ô¡Ü¾¼ÏÂµÇ°¸ø±àÍÎÁ¥¨¥ê¥¢Æþ±à¥»¥Ã¥È·ô(¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È) 1,800±ß
(4)¼ê»æ¼Ò¤ÎÉô°÷¸ÂÄê¡¦¥Ö¥¤¥óVIP·ô(Àè¹ÔÆþ¾ìÉÕ¤) 1,500¥ì¥¿¡¼
¢¨(1)Á°Çä¤ê·ô¡¢(3)ÅìµþÇÂ¤Î»Ô¡Ç25 SPRINGÆþ¾ì·ô¡Ü¾¼ÏÂµÇ°¸ø±àÍÎÁ¥¨¥ê¥¢Æþ±à¥»¥Ã¥È·ô¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥Á¥±¥Ã¥È¡£4·î3Æü(ÌÚ)12:00¤è¤ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¡ã½ÐÅ¹¼Ô¡ä
¸ÅÆ»¶ñ¡¦¸Å»¨²ß¡¢¸Å½ñÅ¹³¹¡¢¸ÅÃå¡¢»¨²ß¡¢²Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡¢ÅìµþËÌ²¤»Ô¡¢¥¥Ã¥º¥Þ¥ë¥·¥§¡¢
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢Åìµþ¤ª¤ä¤ÄÄÌ¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¥Ð¥¶¡¼¥ë¡¢
Åìµþ¥¢¥¸¥¢¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢»æ¤â¤Î¡¢ÉÛÇî¡¢Å´Æ»¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¢ÏÂ¤â¤Î³¹Æ»¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¢
¤³¤à¤®¥Õ¥§¥¹(¥Ñ¥ó¡¦¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥Õ¥§¡¼¥ô)¡¢²È¶ñÇÛÁ÷¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É250ÁÈ°Ê¾å
¡ã¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ä
¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È9ÁÈ(1Æü3ÁÈ)
¡¦¤ª¾Ð¤¤6ÁÈ(1Æü2ÁÈ)
¢¨4·îÃæ½Ü¤´¤íÈ¯É½Í½Äê¡£
¡ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ä
ÁíÀª10ÁÈ
¢¨4·îÃæ½Ü¤´¤íÈ¯É½Í½Äê¡£
¡ã¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Êª¡¹¸ò´¹¤ÎËÜÃª
¤Î¤ß¤¯¤¸
¿©¤¤¤·¤óË·¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È
¥¢¥ê¥¯¥¤¤µ¤ó¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¥¹¥¿¥ó¥×¤µ¤ó¤òÃµ¤»¡ª
¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë
and more¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡ÖÅìµþÇÂ¤Î»Ô'25 SPRING¡×Î©Àî¡¦¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¡õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Å¹¤Ê¤É250ÁÈ