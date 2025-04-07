64ºÐ½÷Í¥¤¬¹ðÇò¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¡×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊ¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Âç¿ÍÃ£¤¬¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÅì¤Á¤Å¤ë¡Ê64¡Ë¤¬7Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö4Ç¯´Ö¤Î²ñ¼Ò°÷»þÂå¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¼ã¤«¤Ã¤¿»þÂå¤â¡¢¡Ø·ù¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤½¤Î¾ì¤ò¼è¤êÁ¶¤í¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯½Ñ¤À¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¬¡¢º£¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¤Ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Âç¿ÍÃ£¤¬º£¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°¢Á³¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åì¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö»þÂåºø¸í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡£²¿¤â³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤ÀºÐ¤À¤±¼è¤ëÍ³²¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤ë¿Í¤ÏÍ¾·×¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤¿Ê¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥¯¥º¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆµõÀªÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï»á¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÈï³²½÷ÀA¤¬µñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ä´ººÊó¹ð½ñÆâ¤Ç¡¢½÷ÀA¤Ï¡Ö»Å»ö¾åÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º£Ìë²Ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£B»á¤äÂ¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÃæµï»á¤Ë¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤³¤È¤¬B¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¤Ï3·î31Æü¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢X¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²þÁ±¤È°ñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤äÀË½ÎÏ¤òÃË½÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÌäÂê¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Îâä¾®²½¡×¤È¤¯¤®¤ò¤µ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÀË½ÎÏËÐÌÇ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§¼±¤¬¾¼ÏÂ´¶³Ð¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤µ¤·¤¢¤²¤Æ¡£¡ØÀÎ¤ÏOK¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤Ê¤É¼«¿®¤¢¤êµ¤¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤ÏÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¼Ò²ñÄÌÇ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§Äê´ð½à¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£