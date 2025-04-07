¥®¥ã¥ë¡õ¥®¥ã¥ëÃË¤Ï¥³¥ó¥×¥éNG¡ª¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¹õÈ±¤ÎÀ¶Á¿·Ï¤Ë¡ª¡©
¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ50Ê¬¡Ë4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Ï¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯°Åµ²¦¡×¡£Âè22ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡ÊÄÍËÜÄ¾µ£¡¢Î¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬Ä©Àï¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤º°Åµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¥®¥ã¥ë¡õ¥®¥ã¥ëÃË¤Ï¥³¥ó¥×¥éNG¡ª¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¹õÈ±¤ÎÀ¶Á¿·Ï¤Ë¡ª¡©
°Åµ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤êÎ¨¤¤¤ë¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¡É¡£ºòº£¤Î·ÝÇ½³¦¤ò´í×ü¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥«¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÎ¢¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¸¦½¤ÍÑ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡ª¡©
¡Ö²ñ¿©¤äº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¶¯°ú¤Ëµ¤¤ò¤½¤é¤»¤¿¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¯°ú¤ÊÍ¶¤¤¤ä¡¢ÉÔ²÷¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸ÄÊÌ¤ËÌ©¼¼Åù¤Ç±éµ»»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤êÂâ¡É¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡ª
1¿ÍÌÜ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡£¤ªÂê¤Î°Åµ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡£
202XÇ¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÉ÷µª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÂÀ¸¡¢·ÝÇ½³¦¤ò»ÙÇÛ¡£¥®¥ã¥ë¤È¥Á¥ã¥éÃË¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¥®¥ã¥ë¤È¥Á¥ã¥éÃË¤¬¥³¥ó¥×¥éNG¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃ¦¥®¥ã¥ë¡É¤·¤¿¹õÈ±À¶Á¿·Ï¤Î¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡õ¿®»Ò¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±ü¼ê¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö±³¤Ä¤±¤è¡×¤ÈÁá¤¯¤â°Åµ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÏDM¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÍè¤ÎËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤¬Ï³¤ì½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡ª¡×¤È·àÃÄ¤Ò¤È¤êÊ±¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë¡£
À¶Á¿·Ï¤ÏÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¥³¥ó¥×¥é°Ñ°÷²ñ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ýÍÆ½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¾¤¤¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¼ñÌ£¤Ï¡ÖÈ¾¿ÈÍá¡×¡Ö¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡×¤È¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¿®»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡£»þ¤Ë¤ÏÀ¼¤«¤±¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¾Ç¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¡ÖSNS¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤Ë¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖYouTube¤Î¤ª¶â¤À¤Ã¤ÆÁ´Éô»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÍ·¤Ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿®»Ò¤âµ¶¤ê¤ÎÀ¶Á¿¥¥ã¥é¤ò¼Î¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸ÄÀ¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤ªÁ°¤é¤Ï¥³¥ó¥×¥é¼é¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤È¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¤â¤¦°Åµ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¥®¥ã¥ë¤ÎËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤ò¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÃæÏÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅÛ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Í¤§¤À¤í¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª¡× ¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬Â¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡©¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¡ª¡×¤ÎÍê¤â¤·¤¤À¼¤Ë¡¢ÁáÂ®¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Éü³è¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂÊ§¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ë¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡ª
¡Ö¤ªÁ°¤¬ËÜÅö¤ÎÇËÅ·¹Ó¤À¡ª ½÷µÈÂ¼¡ª ¥Î¥Ö¥·¤³¤Ö¤»¡¼¡ª¡×
¡Ä¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡ª¡© ¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡¢ÃæÏÂ¤É¤³¤í¤«¥¹¥Ù¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡ª¡©
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¾±»Ê¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÁêÊý¡¦ÉÊÀîÍ´¤¬ÅÐ¾ì¡£¾±»Ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥«¤¤»Å»ö¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉÊÀî¤À¤¬¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë¾±»Ê¤¬¶«¤ó¤ÀÌ¾Á°¤È¤Ï¡ª¡© ¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥®¥ã¥ë¡õ¥®¥ã¥ëÃË¤Ï¥³¥ó¥×¥éNG¡ª¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¹õÈ±¤ÎÀ¶Á¿·Ï¤Ë¡ª¡©
¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¥®¥ã¥ë2¿Í¤¬¹õÈ±À¶Á¿·Ï¤Ë¡ª¡©
°Åµ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤êÎ¨¤¤¤ë¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¡É¡£ºòº£¤Î·ÝÇ½³¦¤ò´í×ü¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥«¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÎ¢¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¸¦½¤ÍÑ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡ª¡©
¡Ö²ñ¿©¤äº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¶¯°ú¤Ëµ¤¤ò¤½¤é¤»¤¿¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¯°ú¤ÊÍ¶¤¤¤ä¡¢ÉÔ²÷¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸ÄÊÌ¤ËÌ©¼¼Åù¤Ç±éµ»»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤êÂâ¡É¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡Èµ¤¤ò¤½¤é¤»Ââ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡ª
1¿ÍÌÜ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡£¤ªÂê¤Î°Åµ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡£
202XÇ¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÉ÷µª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÂÀ¸¡¢·ÝÇ½³¦¤ò»ÙÇÛ¡£¥®¥ã¥ë¤È¥Á¥ã¥éÃË¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤¿¡½¡½¡£
¥®¥ã¥ë¤È¥Á¥ã¥éÃË¤¬¥³¥ó¥×¥éNG¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃ¦¥®¥ã¥ë¡É¤·¤¿¹õÈ±À¶Á¿·Ï¤Î¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡õ¿®»Ò¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±ü¼ê¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö±³¤Ä¤±¤è¡×¤ÈÁá¤¯¤â°Åµ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÏDM¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÍè¤ÎËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤¬Ï³¤ì½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡ª¡×¤È·àÃÄ¤Ò¤È¤êÊ±¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë¡£
À¶Á¿·Ï¤ÏÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¥³¥ó¥×¥é°Ñ°÷²ñ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ýÍÆ½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¾¤¤¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¼ñÌ£¤Ï¡ÖÈ¾¿ÈÍá¡×¡Ö¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡×¤È¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¿®»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡£»þ¤Ë¤ÏÀ¼¤«¤±¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¾Ç¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¡ÖSNS¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤Ë¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖYouTube¤Î¤ª¶â¤À¤Ã¤ÆÁ´Éô»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤ÎÍ·¤Ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿®»Ò¤âµ¶¤ê¤ÎÀ¶Á¿¥¥ã¥é¤ò¼Î¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸ÄÀ¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤ªÁ°¤é¤Ï¥³¥ó¥×¥é¼é¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤È¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¤â¤¦°Åµ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¥®¥ã¥ë¤ÎËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤ò¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÃæÏÂ¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅÛ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Í¤§¤À¤í¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ª¡× ¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬Â¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡©¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¡ª¡×¤ÎÍê¤â¤·¤¤À¼¤Ë¡¢ÁáÂ®¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Éü³è¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂÊ§¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ë¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡ª
¡Ö¤ªÁ°¤¬ËÜÅö¤ÎÇËÅ·¹Ó¤À¡ª ½÷µÈÂ¼¡ª ¥Î¥Ö¥·¤³¤Ö¤»¡¼¡ª¡×
¡Ä¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡ª¡© ¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡¢ÃæÏÂ¤É¤³¤í¤«¥¹¥Ù¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡ª¡©
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¾±»Ê¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÁêÊý¡¦ÉÊÀîÍ´¤¬ÅÐ¾ì¡£¾±»Ê¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥«¤¤»Å»ö¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉÊÀî¤À¤¬¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë¾±»Ê¤¬¶«¤ó¤ÀÌ¾Á°¤È¤Ï¡ª¡© ¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª