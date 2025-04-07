¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¤ÎÇßÃ«¿´°¦¡Ê¤³¤³¤í¡¢17¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅòÅçÅ·¿À¤ÇºÇ¿·¶Ê¡ÖÈëÌ©¤Î²Ö¡×¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤È¡¢ºòÇ¯¥ì¥³Âç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ªÎé»²¤ê¤ò·ó¤Í¤¿¡£¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤­¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤³¤¦¤·¤Æ¡ØÈëÌ©¤Î²Ö¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£

¡¡¿·¶Ê¤Ï½éÎø¤Î¥É¥­¥É¥­¡¢¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¡£ÇßÃ«¤Ï¡Ö¶ÊÄ´¤â±é²Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£

¡¡ºî»ì¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê59¡Ë¤Î¡Ö¾¯½÷A¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÇäÌî²íÍ¦»á¡Ê74¡Ë¡£¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î°áÁõ¤âÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇäÌîÀèÀ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·º£Ç¯Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ç¤­¤¿¤éÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤´ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤ò²Î¤¦¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£¡¡