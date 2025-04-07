Mrs. GREEN APPLE、アニバーサリーベストアルバム『10』のカバーアート公開！ミセスの活動の様々な足跡をオマージュ
■同時発売される『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』のカバーアートも解禁！
Mrs. GREEN APPLEが7月8日(火)にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』、および本作と同時発売されるBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』がセットとなった『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』のカバーアートを公開した。
『10』のカバーアートは、2015年7月8日にリリースしたメジャーデビューミニアルバム『Variety』、そして2020年7月8日にリリースしたベストアルバム『5』の系譜に連なるもの。ミセスの活動の様々な足跡がオマージュされていて、ファンにとっても“胸アツ”なものだ。
そして『10 ＆“Harmony” COMPLETE BOX』のカバーアートにも、『5 COMPLETE BOX』へのオマージュを想起することができる。
その他、商品の詳細は各特設サイトで。
リリース情報
2025.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「クスシキ」
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
2025.07.08 ON SALE
『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』
※CD+Blu-ray+GOODS / CD+DVD+GOODS
『10』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/