¿å¾å¹±»Ê¡õ¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤Î¤Ï¡ÖÍÈ¤²Êª¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¡×¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¸ì¤ë
±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE MOVIE¡×¡Ê5·î1ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê25¡Ë¡¢¿å¾å¹±»Ê¡Ê25¡Ë¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È²Û»Ò¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦ÌÇË´¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¡£¾¾ÅÄ¤¬¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡×¡¢¿å¾å¤¬¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡×¤Î½÷Ë¼Ìò¡Ö¤¾¤¦¤¯¤ó¡×¡¢üâÀÐ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¤ÎÁó°ææÆÂÀ¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤é3¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¡£¾¾ÅÄ¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¡Ù¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¡×¡¢¿å¾å¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤È¤Îº¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È¶²½Ì¡£·àÃæ¤Ç²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¤ÎÂçÌî¤ê¤ê¤¢¤Ê¡Ê8¡Ë¤«¤é¡Ö²ÎÀ¼¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¡ü¡ü¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¿å¾å¤â¡Ö¤Ü¤¯¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡×¤È¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÍÈ¤²Êª¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¤ÈÇòÊÆ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£