「脚長いしスタイル抜群」

俳優の すみれ さんは4月7日、自身の Instagram を更新。圧巻の 美脚 ショットを公開しました。 すみれ さんは「Always the most fun at @f1 」とつづり、5枚の写真と3本の動画を投稿。丈の短い ショートパンツ にブーツを合わせた コーディネート を披露しました。圧巻の 美脚 が際立つ、 すみれ さんの抜群のスタイルが感じられる姿です。この投稿にファンからは、「いいなぁー」「脚長いしスタイル抜群」「スミレさん カッコイイ 」「ワイルドな ファッション 」「 すみれ スタイルステキです」との声が寄せられました。

「プリンセスになった気分でした」

これまでにも自身の Instagram で美しい姿を公開してきた すみれ さん。4日の投稿では「プリンセスになった気分でした」と、素肌の美しさが際立つドレス姿を公開しました。スリットから見える脚は長くきれいで、思わず見とれてしまいます。コメントでは「すみちゃん今日も輝いている」「堪りません」と、絶賛の声が集まっています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:ミモリ)