2025年4月26日(土)から8月31日(日)まで、札幌市にある都市型水族館『AOAO SAPPORO』にて『スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO』が開催されます。

「スポンジ・ボブ」とは

画像:株式会社青々

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』は、1999年7⽉17⽇の放送開始以来、視聴率の⾼いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを⽣み出してきました。そして、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡⼤。

『スポンジ・ボブ』と愉快な仲間たちが、深い海の底にある海底都市『ビキニタウン』で繰り広げる、ユーモラスで楽しい⽇常を描いたハイテンション・アニメです。

「スポンジ・ボブ」と一緒に、スタンプラリーやクイズも!

画像:株式会社青々

『スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO』では、2024年7月に生誕25周年を迎えた『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』の仲間たちとのコラボレーションにより、生物たちの魅力や不思議(ワンダー)に迫ります。

画像:株式会社青々

開催期間中は『AOAO SAPPORO』で展示されているキタイワトビペンギンをはじめとした生物の魅力について、実は海の生物である『スポンジ・ボブ』とともに、スタンプラリーやクイズを通して、新しい視点で明るく楽しく学ぶことができます。また、『AOAO SAPPORO』オリジナルのカフェメニューやグッズも登場します!

詳細情報

スポンジ・ボブ meets AOAO SAPPORO

開催期間:2025年4月26日(土)~8月31日(日)

開催時間:10:00~22:00(最終入館~21:00)

料金:入館料のみ

AOAO SAPPORO

住所:北海道札幌市中央区南2条西3-20 moyuk SAPPORO 4~6階

営業時間:10:00~22:00(最終入館21:00)

※季節によって変更する場合があります

定休日:なし

※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

世界180カ国以上で愛されている『スポンジ・ボブ』の仲間たちと、生物の不思議に迫ることができる4か月間。この機会をお見逃しなく!

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。