Éð´ï¤ò¼è¤ê¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÈÂÐÖµ¡ª ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÃË¤Î±¿Ì¿¤Ï¡½¡½¡¿MAD¨
¡ØMAD¡Ù¡ÊÂçÄ»Íº²ð/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ØMAD¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡ÉñÂæ¤ÏÆÍÇ¡½±Íè¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÇÀ±¡£²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ìÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿À¸Â¸¼Ô¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ÆÆæ¤Î¿®¹æ¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î½±·â¤ò¼õ¤±Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡½¡½¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂçÄ»Íº²ð»á¤¬ÉÁ¤¯SF¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØMAD¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡ØMAD¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡ÉñÂæ¤ÏÆÍÇ¡½±Íè¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÇÀ±¡£²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ìÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿À¸Â¸¼Ô¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ÆÆæ¤Î¿®¹æ¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î½±·â¤ò¼õ¤±Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡½¡½¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂçÄ»Íº²ð»á¤¬ÉÁ¤¯SF¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØMAD¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò
ⒸÂçÄ»Íº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò