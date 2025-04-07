¥Ð¥¹¥È100Ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¢Ì¤Íü°ì²Ö¡Ê¤ß¤ê¡¦¤¤¤Á¤«¡Ë¡Ö¹â1¤ÇG¥«¥Ã¥×¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ì¤Íü°ì²Ö
¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëI¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤ÎÌ¤Íü°ì²Ö¡Ê¤ß¤ê¡¦¤¤¤Á¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢4·î7Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤16¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤É¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¹¥È¤â¤ª¿¬¤â¡ý¤ÊÆóÅáÎ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹!!
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤Íü°ì²Ö¤Î½é¤Î¥½¥í»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»ä¤Îµï¾ì½ê
¡½¡½¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡Öº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¤Íü¤Á¤ã¤ó¡£½µ¥×¥ì¤Ç¤Ï½é¤Î¥½¥í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ì¤Íü¡¡¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Í£°ì¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥¹¥È100Ñ¡¢¥Ò¥Ã¥×95Ñ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¤Íü¡¡¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¡¢ÀµÄ¾Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ......¡£»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²È¤Ç¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ë¤³¤È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»£±ÆÁ°¤Î¿©»öÀ©¸Â¡£»ä¡¢¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2022Ç¯Ëö¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î´¶³Ð¤Ë¤¹¤°Ìá¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¤Íü¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»£±Æ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶»¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¤Íü¡¡¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤éÃæ1¤Þ¤Ç¿·ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤½¬¤¤»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤Ê¤¼¤«¿·ÂÎÁà¤ò¤ä¤á¤¿¸å¡¢µÞ·ã¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¶»¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡©
Ì¤Íü¡¡Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¶»¤¬Âç¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤±¤É¡¢¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¤¬²¼Ãå¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Æ¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£¥µ¥¤¥º¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤·¤Þ¤à¤é¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¤¬²¼Ãå²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éG¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾×·â¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹â1¤ÇÇúÆý¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥â¥Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¤Íü¡¡¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·úÁ°¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¡£¸ì³Ø¤ò¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹ñºÝ¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡£
ÃË½÷Èæ¤¬3ÂÐ7¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃË½÷¶¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³èÆ°¤Ï¡©
Ì¤Íü¡¡µ¢ÂðÉô¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç2Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÅ·Ð§¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç1Ç¯¤¯¤é¤¤¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÈÊü²Ý¸å¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÍÎÉþ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©
Ì¤Íü¡¡Âç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò¤¿¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ19ºÐ¤Î¤È¤ÃÎ¿Í¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¡©
Ì¤Íü¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¤Ï¿åÃå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤¿¤À¡¢Ã±½ã¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¶»¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Êì¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤Ë¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Ì¤Íü¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»ä¤Îµï¾ì½ê¡£¤³¤ì¤«¤éYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»¨»ï¤Î»ïÌÌ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ºûÃ«´Æ»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¨¥Î¥â¥È¥Þ¥µ¥Î¥ê
¡üÌ¤Íü°ì²Ö¡Ê¤ß¤ê¡¦¤¤¤Á¤«¡Ë¡¡
1999Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹165Ñ B100 W63 H95¡¡
¡û¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2022¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¾Þ¡£3·î¤Ë¸ø¼°YouTube¡Ø¤ß¤ê¤Á¤å¡¼¤Ö¡£¡Ù³«Àß¡£4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á27Æü¡ÊÆü¡Ë¸ø±é¤ÎÉñÂæ¡ØEbbi¡Ê¥¨¥Ó¥£¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@IchikaM20st_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@ichika_ miri¡Û¡¡
Ì¤Íü°ì²Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØHONEY¡Ù¡¡»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î