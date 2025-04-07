¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡õ¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kajisac_yomesac¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¹¬¤»¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë­à¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯­á¤³¤È³á¸¶ÍºÂÀ¤ÈºÊ¤Î­à¥è¥á¥µ¥Ã¥¯­á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿´Û¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤¹¤ë5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÉ×ÉØ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿À²¤ì¤ä¤«¤Ê7¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¼¡½÷¤È»°½÷¤Ï¡¢¼·¸Þ»°¤òµ­Ç°¤·¤ÆÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡ÖºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡õ¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kajisac_yomesac¤è¤ê¡Ë

¡¡¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¼¡½÷¤ÎÃåÊª¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤ÎÃåÊª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kajisac_yomesac¤è¤ê¡Ë

»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼

¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö³§¤¤¤¤´é¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤ëÊý¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤¬¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 

 