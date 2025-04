ONE N’ ONLYがメジャーデビューを発表！「全世界へ羽ばたいていきます」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■6月18日にメジャー初となるCDシングルを発売!4月18日に新曲「BOOM BASH」を先行配信

ONE N’ ONLYが、4月7日に行われたプレミアムイベント『ONE N’ ONLY Special Event ~Sweet Evening~』にて、ユニバーサルミュージックと全世界契約し、Polydor Recordsよりメジャーデビューすることをサプライズ発表した。

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイにて行われた本イベントは、ONE N’ ONLYのオフィシャルファンクラブ「SWAG」のなかから抽選で250名を招待したスペシャルイベント。

ONE N’ ONLYのグループカラーであるホワイトを取り入れた服装がドレスコードとして設けられ、ラグジュアリーな空間での特別な空間を演出。超プレミアムイベントとなった。

イベントの模様は、ONE N’ ONLYのオフィシャルYouTube、TikTok、Instagramで同時生配信も実施され、ファンとデビューの喜びを分かち合った。

メジャーデビューは、突然手渡された巻物で発表。巻物の背景には世界地図の絵柄が描かれており、これから全世界へ羽ばたいていくONE N’ ONLYの活動に期待感溢れる発表となった。

さらに、4月18日に新曲「BOOM BASH」を先行配信すること、6月18日にメジャー初となるCDシングル(タイトル未定)を発売することを発表。CDシングルには、先行配信曲「BOOM BASH」、REI(沢村玲)出演の読売テレビ『子宮恋愛』のオープニング主題歌「Bittersweet」他、3曲が収録される。

イベント後半には、人気楽曲「Fiesta」「Freaking Happy」「My Love」の3曲をパフォーマンス。MCでは「全世界へ羽ばたいていきますので、これからも応援よろしくお願いします!」と決意表明をした。

最後はファンからメンバーにフラワーシャワーのサプライズが行われ、会場が笑顔に包まれデビューイベントは幕を閉じた。

なお、ONE N’ ONLYは4月15日から自身初の日本武道館2Days公演を含むホールツアー『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』を開催する。

リリース情報

2025.04.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BOOM BASH」

2025.06.18 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp/