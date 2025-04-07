à¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Îá¤«¤é27Ç¯¡Ä45ºÐ¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¡ÖÈþËâ½÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤Í¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¤ÎÀ¼
Â©»Ò¤Î¹ç³Êµ§´ê¤ÇÊ¡²¬¤Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄ¹¥Ì¤(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊ¡²¬¤ÇÆ¦Æý¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¿À¼Ò½ä¤ê¤¬¼ñÌ£¤ÎÂ©»Ò¤ÈÃíÏ¢·üãË²Ù¿À¼Ò¢ªÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¡×¤È¡¢17ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ñÌ£¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊ¡²¬¤ØÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ÇÂ©»Ò¤ÏÂç³Ø¤Î¹ç³Êµ§´ê¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê ÊÙ¶¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¤ÈÂ©»Ò¤òÎå¤Þ¤·¡¢¡ÖÊ¡²¬¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤´¤Ï¤ó♡¤â¤ÄÆé¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿ Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥«¥ì¡¼¤â¡ªÊ¡²¬¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤Ç¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡ÀõÅÄ¤ÎÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¡ÖÈþËâ½÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤Í¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï1997Ç¯¤Ë¡¢À¾ËÜ¤Ï¤ë¤«¤È¥»¥¯¥·¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤ò·ëÀ®¡£¶»¤ÎÃ«´Ö¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤ë¡Ö¤À¤Ã¤Á¤å¡¼¤Î¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢Íâ98Ç¯¤Ë¤Ï¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢12Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£