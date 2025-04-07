¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¡×Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¶¦Æ±¤·¤ÆÂÐ¹³¸Æ¤Ó¤«¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶¯¸¢Åª¤Ê¹Ô°Ù¤À¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¶¦Æ±¤·¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦³Æ¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÎÓ·õÊóÆ»´±
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë³Æ¹ñ¤ÎÀµÅö¤ÊÍø±×¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤òÄÉµá¤·¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤ò¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÃ±ÆÈ¼çµÁ¡¦ÊÝ¸î¼çµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¸¢Åª¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÓÊóÆ»´±¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¹ñ¡¹¤«¤éÈ¯Å¸¤¹¤ë¸¢Íø¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÂÐ³°Í¢½Ð¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤ÎÃ±ÆÈ¼çµÁ¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤Ë¶¦Æ±¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¡¢WTO¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤ÊËÇ°×ÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¶¦Æ±¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂå¤ï¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
°ÖÎîº×,
ºë¶Ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
³ùÁÒ