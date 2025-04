岡村靖幸、小山田圭吾ら出演！『MUSIC AWARDS JAPAN』開催ウィークでYMOトリビュートコンサートが開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YMOからの影響を公言しているアーティストたちが、一夜限りの歴史的なコンサートを作り上げるべく集結!

音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)によるアワード『MUSIC AWARDS JAPAN』(MAJ)内の開催ウィークにて、今年のMAJを象徴するYELLOW MAGIC ORCHESTRA(YMO)へのリスペクトを贈る『MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO -SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』が5月20日に開催される。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』は、5月21・22日に京都・ロームシアター京都にて授賞式を開催。2日間の授賞式だけでなく、5月17日から5月22日は開催ウィークとして音楽にまつわる様々なイベントが行われる。

このたび、開催ウィーク内の5月20日に国立京都国際会館にて、今年のMAJを象徴する「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN」に選ばれたYMOのトリビュートコンサート『MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO -SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』が開催されることが決定しした。

YMOは細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏により1978年に結成され、細野晴臣が構想した「“イエロー・マジック(黄色魔術)”=東洋的エレクトロ・ポップを世界に提示する」という企図で本格的なワールドツアーを成功させ、海外でもセールスと芸術性の両面で成功を収めた唯一のポピュラーミュージックグループ。その活動の軌跡は、MAJが目指すべき未来を示唆していると言える。そしてMAJ授賞式を前に、日本の音楽業界への多大なる貢献と偉大な音楽家たちへのリスペクトを表現する歴史的コンサートを行うこととなった。

■出演者について

本公演のバンドマスターは、1988年、高橋幸宏プロデュースのシングル「See You Again」でデビュー以来、坂本龍一のアルバムやワールドツアーに参加し、細野晴臣のプロジェクトバンドである東京シャイネスへの参加や、2008年のHAS、HASYMOのライブメンバーとしての参加など、長年にわたり交流が続いている高野寛が務める。

バンドメンバーには、高野が信頼を寄せる網守将平(Key)、大井一彌(Dr)、ゴンドウトモヒコ(Seq、Horns)、鈴木正人(Ba)、高田漣(Gu、Cho)を迎え、MVF Orchestra(Modern Vintage Future Orchestra)を編成した。

さらに、ゲストミュージシャンには岡村靖幸、小山田圭吾、坂本美雨、Ginger Root、東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION、原口沙輔、松武秀樹など、錚々たるメンバーが出演。

YMOからの影響を公言しているメアーティストたちが、一夜限りの歴史的なコンサートを作り上げるべく集う。

チケットは、4月10日23時59分まで最速抽選先行予約が実施中。一般発売は4月26日10時か。その他、詳細はイベント公式サイトで。

イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO -SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』

05/20(火)京都・国立京都国際会館 Main Hall

GUEST:岡村靖幸/小山田圭吾/坂本美雨/Ginger Root/東京スカパラダイスオーケストラ HORN SECTION (Trumpet: NARGO、Trombone: 北原雅彦、Tenor Sax: GAMO、Baritone Sax: 谷中敦)/TOWA TEI(DJ)/原口沙輔/松武秀樹 …and more !

BAND(MVF Orchestra):高野寛(Gu、Cho)/網守将平(Key)/大井一彌(Ds)/ゴンドウトモヒコ(Seq/Horns) /鈴木正人(Ba)/高田漣(Gu、Cho)

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』

05/21(水)京都・ロームシアター京都

05/22(木)京都・ロームシアター京都

※開催ウィーク:05/17(土)~05/23(金)

放送:NHKにて生中継 ※22日(木)のみ

配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く

協力:経済産業省(調整中)、文化庁

『MUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO -SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-』公式サイト

https://www.ceipa.net/feature/majweek_ymo

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/