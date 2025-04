正解は「〜とばったり出会う」でした!

ただ出会ったのではなく、会う予定がなかった人と偶然ばったり出会ったときに使えるフレーズ。

また「ばったり出会う」という意味以外にも、「行き当たる、ぶつかる」などの意味もありますよ。

「I ran into an old friend last night.」

(昨夜古くからの友人とばったり出会いました)