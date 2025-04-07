¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì ¼«±ÒÂâ¤¬¸½ÃÏ¤Ø Ìó20¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂâ°÷ É¬Í×¤ÊÌôÉÊ¡¦µ¡ºà¤Ê¤É±¿ÈÂ¤Î¤¿¤á
ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë°åÎÅÉÊ¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼«±ÒÂâ¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã
¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õ³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê°åÎÅ»ñµ¡ºàÅù¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÃ«Âç¿Ã¤Ï7Æü¡¢Î×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌôÉÊ¤äµ¡ºà¤Ê¤É¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¡¢8Æü¤Ë¤â¤ª¤è¤½20¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂâ°÷¤¬¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ï¡¢Àè·î¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿Åý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õÂâ³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£