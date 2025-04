【ライブレポート】三宅健、北山宏光、Number_iらTOBEアーティストが集結！『to HEROes』大阪公演が大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』が、4月6・7日に大阪・京セラドーム大阪で開催され、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)らが出演。

3月に開催した東京ドーム公演に続き、2会場4公演で合計約20万人を動員した。また、月6日公演はPrime Videoにて220以上の国と地域で世界同時、独占ライブ配信された。本記事では、6日公演の模様をレポートする。

まずは、各アーティストによるショートパートから開幕。トップバッターはNumber_i。天井に設置された巨大なバルーンに吊られたステージからサプライズ登場し、観客を驚かせると、「BON」「INZM」を披露。Number_iが「もっと楽しい時間にしようぜ!」と熱く煽ると割れんばかりの大歓声がドームを包み込んだ。

続く北山宏光は、真っ赤なオープンカーに乗ってド派手に登場。被り物をしたダンサーとともに、客席の間を走りながら、「DON’T WANNA DIE」を歌い上げる。観客を見て優しく微笑みながら甘い歌声を届ける北山に、あちこちから歓声が上がる。

「NE:O era」(「O」は、スラッシュありが正式表記)ではスタイリッシュなダンスも見せ、早くも会場を興奮の渦に巻き込んだ。

アッパーな空気をガラリと変えたのは、三宅健。アーティスティックな映像からスタートし、「DROP」では大勢のダンサーとともに軽やかに舞い踊る。

「iDOLING」ではリズミカルに歌い上げつつも、切なさや儚さを感じさせるエモーショナルなステージを見せた。

IMP.は、「祭りの開幕だ! ついてこい!」と佐藤新が力強く咆哮したのを合図に、パワフルな「ROCKIN’ PARTY」へ。続く「CRUISIN’」では、キュートな振り付けと華やかなパフォーマンスを届ける。

基俊介は、本公演が生配信されていることにも触れ、「Prime Videoをご覧の皆さんも楽しんでますか? 僕らIMP.と一緒に幸せになりましょう!」と叫んだ。

ISSEIは、スモークの立ち込めるなか、ハードなヒップホップソング「Go Getter feat. AK-69」を披露。

AK-69とのMVをバックに、自身の野心を込めたリリックをアグレッシブに叫び、鮮烈な印象を刻みつけた。

7月に配信デビュー予定の7人組グループCLASS SEVENは、白を基調とした衣装で登場。

大東立樹が「皆さまに愛される男たちになるので、ぜひ応援していただけるとうれしいです」と挨拶し、配信デビュー曲「miss you」へ。初々しくも全力さの伝わる姿に、客席からは大きな拍手が送られた。

ここからは、Number_i の演出によるパート。Number_iはシックなソファに座りながら「Blow Your Cover」を大人っぽく聴かせ、IMP.はアクリルキューブを積み重ねたセットからストリート風ファッションで「FLOW」を歌唱。

続いて北山が、番傘とミラーの並ぶ和風かつ幻想的なセットのなか「THE BEAST」をヘヴィに歌い上げると、ISSEIは巨大なドクロが並ぶ空間で「BACK DOWN」を歌いつつ、サングラスから鋭い視線をちらつかせる。

ラストに登場した三宅が、巨大なピンクのテディベアが座るセットで歌ったのは「スーパースター」。キュートかつ毒っけのある表現で会場を沸かせた。

その後、ムービングステージに全員が集結し、観客の頭上を通りながらパフォーマンス。まさに“TOBEのお祭り“といった豪華な光景に会場のボルテージは最高潮に。オールメンバーによる「スーパースター」では、各アーティストがオリジナルのラップで盛り上げた。

wink first(TRAINEE)によるフレッシュなパフォーマンスを挟み、再び各アーティストのブロックへ。

まずはIMP.が現れ、新曲「Cheek to Cheek」を始めとする多彩なナンバーを届ける。「Tricky」で、目まぐるしく変わるフォーメーションと息の合った振り付けを見せたかと思えば、ムーディー「Masquerade」ではセクシーなダンスと表情で魅了する。

三宅は、燃え盛る炎に囲まれながら登場。スタンドマイクで「ホーンテッド」をロックに歌い上げたあとは、「Love Bottle」でチルなムードに。映像演出とダンサーとともに作り上げる独特の空気で、観客の心を掴んでいく。MCパートでは「みんなとひとつになりたい」とドーム全体で巨大なウェーブを作るなど、ファンとの交流も存分に楽しんだ。

またもや客席の間から登場した北山は、新曲「波紋-HAMON-」を熱唱。疾走感溢れるロックサウンドにエネルギッシュなボーカルを加えた、まさに煮えたぎるマグマのような情熱的なステージを叩きつける。

さらに「オズモシス」では、ファンとの未来を見据えたような愛に溢れる歌詞を届け、多幸感溢れるムードに。

そして最後は、Number_i。無数のレーザーが飛び交うなか、「FUJI」「GOAT」など次々にキラーチューンで畳みかけ、すさまじい熱狂を生みだす。

ラストは壮大なメロディアスさも擁する「GOD_i」を熱演。炎や火花の噴き出す演出とともに、フィナーレにふさわしい感動的な空間を作り上げた。

鳴りやまない声を受けて始まったアンコールでは、全アーティストがフロートに乗って登場。アリーナを周回しながら、客席の隅々にまで笑顔で手を振り、溢れる感謝の思いを伝えていく。

そして、銀テープが華々しく放たれるなか、「皆さんの明日が少しでも明るくなりますように」という北山のあたたかい言葉とともに、約3時間の熱いコンサートは幕を閉じた。

<セットリスト>

00 overture

01 BON/Number_i

02 INZM/Number_i

03 DON’T WANNA DIE/北山宏光

04 NE:O era/北山宏光

05 DROP/三宅健

06 iDOLING/三宅健

07 ROCKIN’ PARTY/IMP.

08 CRUISIN’/IMP.

09 SHAKE ME UP/IMP.

10 Go Getter feat. AK-69/ISSEI

11 GOTCHA/ISSEI

12 miss you/CLASS SEVEN

13 TOBE ARTISTS’ REMIX(Blow Your Cover~FLOW~THE BEAST~BACK DOWN~スー

パースター)/Number_i、IMP.、北山宏光、ISSEI、三宅健

14 Starry sky~ダンスナンバー~CANDY/wink first&TRAINEE

15 (東京公演)BAM-BOO/IMP. (大阪公演)Cheek to Cheek/IMP.

16 Tricky/IMP.

17 Butterfly/IMP.

18 Masquerade/IMP.

19 I Got It/IMP.

20 ホーンテッド/三宅健

21 Love Bottle/三宅健

22 circus/三宅健

23 Unzari/三宅健

24 COMIC/北山宏光

25 波紋-HAMON-/北山宏光

26 オズモシス/北山宏光

27 Numbers/Number_i

28 FUJI/Number_i

29 SQUARE_ONE/Number_i

30 GOAT/Number_i

31 GOD_i/Number_i

[ENCORE]

32 taxi/三宅健

33 Go Getter feat. AK-69/ISSEI

34 (東京公演)ミチシルベ/IMP. (大阪公演)Cheek to Cheek/IMP.

35 HIRAKEGOMA/Number_i

36 乱心-RANSHIN-/北山宏光

