XGが、2ndミニアルバム『AWE』から「IN THE RAIN」をリカットシングルとして4月11日(金)にリリースすることを発表した。「IN THE RAIN」は、雨音と繊細なギターサウンドが合わさることで深い没入感をもたらすR&Bトラック。楽曲内で最後まで残された雨音は、まるで感情と向き合うように静かでありながらも強い余韻を作り出している。現在開催中のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>では傘を使用したパフォーマンスでも注目を集めた。

「IN THE RAIN」

2025.04.11 Fri





Tracklist

01 IN THE RAIN

02 IN THE RAIN x XDM

03 IN THE RAIN (Instrumental)



Pre-save/Pre-add

https://XG.lnk.to/INTHERAIN_pre

「MILLION PLACES」

2025.05.14 WED

(CD BOX/DIGITAL)



・MILLION PLACES

・MILLION PLACES (Instrumental)

・TBD

・TBD



「MILLION PLACES」特設サイト

https://xg-millionplaces.com/

<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>

2024.05.18 Osaka

2024.05.19 Osaka

2024.05.25 Yokohama

2024.05.26 Yokohama

2024.07.11 Seoul

2024.07.13 Taipei

2024.07.16 Singapore

2024.08.02 Manila

2024.08.04 Bangkok

2024.08.07 Kuala Lumpur

2024.08.13 Hong Kong

2024.08.20 Shanghai

2024.08.22 Chengdu

2024.08.24 Beijing

2024.10.04 Las Vegas

2024.10.06 Los Angeles

2024.10.08 San Francisco

2024.10.09 San Francisco

2024.10.12 Grand Prairie

2024.10.14 Sugar Land

2024.10.16 Duluth

2024.10.18 New York

2024.10.21 Chicago

2024.11.18 Manchester

2024.11.19 London

2024.11.22 Berlin

2024.11.24 Paris

2024.11.27 Brussels

2024.11.29 Amsterdam

2025.02.08 Nagoya

2025.02.09 Nagoya

2025.02.14 Sydney

2025.02.16 Melbourne

2025.02.22 Tokyo

2025.02.23 Tokyo

2025.03.08 Fukuoka

2025.03.09 Fukuoka

2025.03.15 Osaka

2025.03.16 Osaka

2025.03.21 Hangzhou

2025.03.23 Shanghai

2025.03.26 Beijing

2025.03.28 Chengdu

2025.04.24 São Paulo

2025.04.25 Mexico City

2025.04.17 Seattle

2025.05.14 Tokyo

あわせて今回初めて収録される「IN THE RAIN x XDM」は、原曲の雰囲気を活かしつつもパワフルなEDMサウンドで新たな視点を加えた楽曲となっている。また、発表とあわせメンバー全員がスーツに身を包んだ新ヴィジュアルも公開された。XGは今週末から開催されるアメリカ最大級の音楽フェス<コーチェラ2025>(Coachella Valley Music and Arts Festival)への出演も決定。こちらでは屋内ステージ「Sahara」ステージのトリを務める(現地時間22:55出演予定)。同ステージのトリに日本人アーティストが抜擢されるのは今回が初となる。XGは現在、初のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>を開催しており、この後、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、シアトル公演を経て5月14日にツアーファイナルの東京ドーム公演を行なう。ツアーファイナル同日には、6th Single「MILLION PLACES」をリリースすることも発表されている。