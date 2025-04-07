XG、リカットシングル「IN THE RAIN」決定。＜コーチェラ＞ではSaharaステージトリに抜擢
XGが、2ndミニアルバム『AWE』から「IN THE RAIN」をリカットシングルとして4月11日(金)にリリースすることを発表した。
◆XG 新ヴィジュアル
「IN THE RAIN」は、雨音と繊細なギターサウンドが合わさることで深い没入感をもたらすR&Bトラック。楽曲内で最後まで残された雨音は、まるで感情と向き合うように静かでありながらも強い余韻を作り出している。現在開催中のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞では傘を使用したパフォーマンスでも注目を集めた。
また、発表とあわせメンバー全員がスーツに身を包んだ新ヴィジュアルも公開された。
XGは今週末から開催されるアメリカ最大級の音楽フェス＜コーチェラ2025＞（Coachella Valley Music and Arts Festival）への出演も決定。こちらでは屋内ステージ「Sahara」ステージのトリを務める（現地時間22:55出演予定）。同ステージのトリに日本人アーティストが抜擢されるのは今回が初となる。
XGは現在、初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞を開催しており、この後、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、シアトル公演を経て5月14日にツアーファイナルの東京ドーム公演を行なう。ツアーファイナル同日には、6th Single「MILLION PLACES」をリリースすることも発表されている。
「IN THE RAIN」
Tracklist
01 IN THE RAIN
02 IN THE RAIN x XDM
03 IN THE RAIN (Instrumental)
Pre-save/Pre-add
https://XG.lnk.to/INTHERAIN_pre
「MILLION PLACES」
(CD BOX/DIGITAL)
･MILLION PLACES
･MILLION PLACES (Instrumental)
･TBD
･TBD
「MILLION PLACES」特設サイト
https://xg-millionplaces.com/
＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞
2024.05.19 Osaka
2024.05.25 Yokohama
2024.05.26 Yokohama
2024.07.11 Seoul
2024.07.13 Taipei
2024.07.16 Singapore
2024.08.02 Manila
2024.08.04 Bangkok
2024.08.07 Kuala Lumpur
2024.08.13 Hong Kong
2024.08.20 Shanghai
2024.08.22 Chengdu
2024.08.24 Beijing
2024.10.04 Las Vegas
2024.10.06 Los Angeles
2024.10.08 San Francisco
2024.10.09 San Francisco
2024.10.12 Grand Prairie
2024.10.14 Sugar Land
2024.10.16 Duluth
2024.10.18 New York
2024.10.21 Chicago
2024.11.18 Manchester
2024.11.19 London
2024.11.22 Berlin
2024.11.24 Paris
2024.11.27 Brussels
2024.11.29 Amsterdam
2025.02.08 Nagoya
2025.02.09 Nagoya
2025.02.14 Sydney
2025.02.16 Melbourne
2025.02.22 Tokyo
2025.02.23 Tokyo
2025.03.08 Fukuoka
2025.03.09 Fukuoka
2025.03.15 Osaka
2025.03.16 Osaka
2025.03.21 Hangzhou
2025.03.23 Shanghai
2025.03.26 Beijing
2025.03.28 Chengdu
2025.04.24 São Paulo
2025.04.25 Mexico City
2025.04.17 Seattle
2025.05.14 Tokyo
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