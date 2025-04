MUCCによる全国ツアー<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>の初日公演が4月5日に新潟LOTSにて開催された。到着したレポートをお届けする。末恐ろしい…。MUCCが1997年に始動してからというもの長年培ってきたライヴバンドとしての底力は、今宵これまで以上に尋常ならざる圧倒的威力を放っていた。4月2日に発表されたばかりのフルアルバム『1997』を携え、このたびめでたく初日を迎えた<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>の新潟 LOTS公演において、MUCCと夢烏(=MUCCファンの総称)たちが共闘しながら生み出してみせてくれたもの。それは既にツアー佳境かのような熟しぶり、盛り上がりぶり、ハジけぶりだったのである。

■セットリスト

<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>

2025年4月5日(土)新潟 LOTS

SE Daydream

01.桜

02.invader

03.蜻蛉と時計

04.G.G.

05.B&W

06.愛の唄

07.Round & Round

08.October

09.Boys be an Vicious

10.Guilty Man

11.LIP STICK

12.不死鳥

13.△(トライアングル)

14.蒼

15. 空っぽの未来

16.ニルヴァーナ

17.名もなき夢

18.Daydream Believer



EN1.1997

EN2.大嫌い

EN3.蘭鋳

■<2025スペシャルMUCC day!「ムックリ クエストLIVE-序-」>

恵比寿 The Garden Hall

2025年6月9日(月)

OPEN 17:00 / START 18:00

【チケット料金】

・Sチケット 14,000円(特典付き指定席 / 税込 / ドリンク代別)※席数限定

朱ゥノ吐+SWAMP会員限定チケット

特典:終演後のミートアンドグリート参加権 / グッズ販売優先レーンあり / 限定記念品あり

・Aチケット 9,600円(指定席 / 税込 / ドリンク代別)

・Bチケット 6,900円(スタンディング / 税込 / ドリンク代別)

・ミートアンドグリート参加チケット 2,000円(朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能)

本チケットはミートアンドグリートの参加のみ可能です。公演のチケットは別途お申し込みください。



【チケット情報】

・朱ゥノ吐+SWAMP会員先行【Sチケット / Aチケット / Bチケット】

申込受付:2025年4月9日(水)12:00〜2025年4月13日(日)21:00

・ 朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員先行【Aチケット / Bチケット】

申込受付:2025年4月18日(金)12:00〜2025年4月22日(火)21:00



・ミートアンドグリート参加チケット

申込受付:2025年4月18日(金)12:00〜2025年5月25日(日)21:00

※朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員のみ抽選受付可能



・ イープラスプレオーダー【Aチケット / Bチケット】

申込受付:2025年5月1日(木)12:00〜2025年5月18日(日)21:00



・一般発売【Aチケット / Bチケット】

2025年5月24日(土)12:00〜

※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止



2025スペシャルMUCC day!「ムックリ クエストLIVE-序-」恵比寿 The Garden Hall特設サイト

https://special.55-69.com/muccday2025/



▼楽曲リクエスト

特設サイト内、専用フォームからお好きな楽曲を投票ください。

・リクエスト対象曲:リリースした全楽曲対象(DEMO、ver.違いは除く)

・応募期間:4月5日(土) 12:00〜5月11日(日) 23:59まで

・投票楽曲数:最大3曲まで

・投票後の変更・修正は出来ませんのでお気をつけください

■全国ツアー<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>

2025年4月12日(土)水戸ライトハウス

OPEN 16:15/START 17:00

2025年4月13日(日)水戸ライトハウス

OPEN 13:45/START14:30

2025年4月19日(土)岡山CRAZYMAMA KINGDOM

OPEN 16:15/START 17:00

2025年4月20日(日)高松MONSTER

OPEN 16:15/START 17:00

2025年4月26日(土)KYOTO MUSE

OPEN 16:15/START 17:00

2025年4月27日(日)神戸 太陽と虎

OPEN 16:15/START 17:00

2025年5月3日(土)福岡BEAT STATION

OPEN 16:15/START 17:00

2025年5月4日(日)福岡BEAT STATION

OPEN 13:45/START 14:30

2025年5月7日(水)Zepp Shinjuku

OPEN 17:00/START 18:00

2025年5月10日(土)札幌PENNY LANE24

OPEN 16:15/START 17:00

2025年5月11日(日)札幌PENNY LANE24

OPEN 13:45/START 14:30

2025年5月17日(土)仙台Rensa

OPEN 16:15/START 17:00

2025年5月18日(日)秋田 Club SWINDLE

OPEN 16:15/START 17:00

2025年5月24日(土)GORILLA HALL OSAKA

OPEN 16:00/START 17:00

2025年6月1日(日)名古屋DIAMOND HALL

OPEN 16:00/START 17:00

2025年6月7日(土)CLUB CITTA'

OPEN 16:00/START 17:00

【チケット料金】

8,500円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 ※スタンディング



【チケット情報】

■4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku公演分

・一般発売中

イープラス:https://eplus.jp/mucctour2025/

ローソンチケット:https://l-tike.com/mucc/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/



■5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'公演分

・一般発売

2025年4月5日(土)

チケット詳細はこちら:https://55-69.com/news/23985

■<MUCC TALK TOUR 2025「MC」>

2025年4月13日(日)水戸 ライトハウス

OPEN 18:30/START 19:00

2025年5月4日(日)福岡 BEAT STATION

OPEN 18:30/START 19:00

2025年5月11日(日)札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:30/START 19:00



【チケット料金】

2,500円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 ※スタンディング



【チケット情報】

・一般発売中

イープラス:https://eplus.jp/mucctour2025/

ローソンチケット:https://l-tike.com/mucc/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/mucc-daydream1997/



■5月11日(日)札幌 PENNY LANE24

・一般発売

2025年4月5日(土)



チケット詳細はこちら:https://55-69.com/news/23986

■FULL ALBUM『1997』

2025年4月2日(水)Release

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

品番:TKCA-75270 価格:6,900円(税込)

スリーブケース+40Pブックレット付

[CD]

01.Daydream

02.桜

03.蜻蛉と時計

04.invader(2025 Remaster)

05.Boys be an Vicious

06.Guilty Man

07.B&W

08.October(2025 Remaster)

09.LIP STICK

10.Round & Round

11.△(トライアングル)

12.不死鳥

13.空っぽの未来

14.蒼

15.愛の唄(2025 Remaster)

16.Daydream Believer

全16曲収録



[Blu-ray]

LuV Together 2024

2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI

01.睡蓮

02.娼婦

03.サイレン

04.愛の唄

05.1979

06.Violet

07.G.G.

08.目眩 feat. 葉月(lynch.)

09.ニルヴァーナ

10.蘭鋳 feat. reiki(キズ)

11.大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ



【通常盤(CD)】

品番:TKCA-75271 価格:3,400円(税込)

[CD]

初回限定盤の収録曲と同内容

全16曲収録

「楽しいねぇ。なんか初日とは思えない感じ、そして新潟とは思えない感じのライヴになってるんじゃないかと思います(笑)。今回の『1997』というアルバムは最初の構想からどんどん曲が増えていきまして、気が付けばライヴ1本ほぼほぼ新曲でやっていかなきゃならない状態になってました。けっこう心配してたんですが、そんな心配は1曲目から、いや最初にSEが鳴った瞬間からどっか行っちゃったね!!」(逹瑯)「楽しさの方が初日の緊張みたいなものに勝ってかぶってきたから、今日は全っ然緊張してねー(笑)。マジで楽しい!ありがとう!!」(ミヤ)逹瑯とミヤによるこれらの発言は新潟公演での本編後半部分にてMCとして聞けたものになるが、実に全16曲を擁するアルバム『1997』を余すところなくライヴでいきなり初披露していくことは、いくら百戦錬磨な猛者・MUCCにとってもそうそう生易しいことではなかったに違いない。また、MUCCに限らずライヴツアーに関しては総体的にオーディエンスの反応が“西高東低”の傾向にあるというのが音楽業界では昔からひとつの定説で、東京を境にした東日本の民と西日本の民では前者の方がどうしても気質的にシャイだと思われがちでもある。しかし、そうした諸般のアレコレなどまるで関係なくバンド側もファン側も派手にブチ上がったのが今回のライヴだったと言えるだろう。アルバム『1997』の冒頭を飾るインストゥルメンタル「Daydream」のリズムにあわせ、夢烏たちが一斉にクラップを開始した場面。あるいは、実質的な1曲目となるスカロックチューン「桜」や、2曲目のラウドでダイナミックな「invader」で早くもリフトダイバーたちが続々と出現した場面。そこにあふれ返っていたのは、MUCCが全身全霊で提示するエキサイティングなサウンドであり、それを全身全霊で目一杯に享受しようとする夢烏たちの熱意で、そこには尊き相関関係が成立していたのではないかと思う。そして、よくよく考えてみると。MUCCがオリジナルアルバムをリリースし、それにともなった全国ツアーを“普通に”催行するというのは、意外とこれが久しぶりのことになるという点も今回の<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>について言及するうえでは大事な点かもしれない。というのも、近いところでは2022年にアルバム『新世界』と連動した<MUCC TOUR 2022 「新世界」〜The Beginning of the 25th Anniversary〜>が実施されているものの、これはまだ各種のコロナ規制があった頃のことになってしまう。また、2023年のアルバム『Timeless』は再録曲を多く含むものであったのでライヴの内容もそれと連動することに。さらに、2020年にまでさかのぼると15thアルバム『惡』に至ってはツアー自体が時期的に実施不能であったことから、MUCCにとっての今ツアーは2019年のアルバム『壊れたピアノとリビングデッド』を出した後に2020年2月まで続いた<MUCC 2020 Lock on snipe Tour #10『関東型壊れたピアノとリビングデッド収監11days』>以来の、かれこれ5年以上ぶりとなる“普通の全国規模リリースツアー”なのだ。(※MUCC自体はコロナ禍も含めてずっと勢力的に動き続けているため、そんな気はしないのだが)「今日やるのはほとんどが新曲になりますが、新しい曲たちでのライヴでみなさんと一緒に時間旅行をしていけたらいいんじゃないのかな、と思っております。新しい『1997』の曲たちで懐かしさを感じていってください。よろしくお願いします」(逹瑯)そのタイトルどおり、今回のアルバム『1997』は洋邦問わず90年代近辺のさまざまな音楽をモチーフにして作られた曲たちが主軸となっているからか、確かにライヴの場においても随所からノスタルジーを感じるところは多い。今は昔のニューメタルな風情をたたえた音像の中での逹瑯の巧みなヴォーカリゼーションが映えている「蜻蛉と時計」、聴いていると音楽番組『BEAT UK』をよく観ていた頃のことが思い出されてくる「B&W」、ヴィジュアル系という言葉が定着化する以前の時代にポジパン的な香りを漂わせ活躍していたバンドの面影が音として響く「Round & Round」、かのバンドのオマージュ曲としてあまりにも秀逸な「Boys be an Vicious」、90年代どころか80年代の空気までをも内包した「LIP STICK」などなど。今作の曲たちは元ネタを知っていれば知っているほど深く楽しめるとも言えるが、かといってこれらは単なる懐古趣味で仕上げられたものとは異なるため、どの曲もみずみずしさを持っているところが大きな特徴だとも言える。よって、たとえ元ネタを知らずとも純粋にMUCCの最高な新曲たちとして、音源はもちろんライヴ空間でも各曲を存分に堪能できること請け合い。そればかりか、物語を感じさせる歌詞とフォーキーで叙情的な旋律を逹瑯が歌として丁寧に紡いでゆく「October」、音源ではフェイドアウトするアウトロでのミヤによるギターソロが素晴らしい聴きどころになっている「不死鳥」、ベーシスト・YUKKEがキーマンとなって堅実に曲を牽引していく「蒼」、本編のラストで高らかに力強く奏でられた「Daydream Believer」などについては、もはや90年代だの元ネタだのといった次元もゆうに飛び越えて、現在進行形で普遍的なMUCCとしての魅力をたたえる曲たちとして仕上がっているように聴こえたところも大変興味深かった。しかも、本編後半やアンコールでは新曲以外の“やっぱりこれが聴けると嬉しいよね”となるおなじみのライヴ鉄板曲もしっかりと演奏される構成となっていたので、結果的に初日から今回のライヴは相当な満足度をオーディエンスに与えることになったのではなかろうか。いずれにしても、基本的にはアルバム『1997』をよく聴き込んでから参加することを推奨したいが、今回のツアー初日の様子をみるにどのような状況であったとしても、MUCCは必ずやライヴの場に集った全ての人々をしっかりと巻き込みながら尋常ならざるライヴ体験を与えてくれるものと確信する。いやはや。初日からこれだけの仕上がりぶりを呈したともなると、6月7日のCLUB CITTA' 公演まで続く<MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」>が、果たしてここからどのように展開および発展していくのかが本当に末恐ろしい。いよいよ30周年が射程圏内に入ってきた、Daydream Believer・MUCCの夢はまだまだ続いていく──。取材・文◎杉江由紀カメラマン◎冨田味我