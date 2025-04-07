¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢µÒÀÊ°ÜÆ°¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤âµÜÌî¿¿¼é¤¬¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¡Ê4·î25Æü¡¡Á´¹ñ¸ø³«¡ËÇú¥¢¥²¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£µÒÀÊ°ÜÆ°»þ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤¸¤Ç¹¦ÌÀ¡Ä¡ªÌò°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸þ°æÍý
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤È¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢µÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡£MC¤òÌ³¤á¤ëµÜÌî¤¬Àè¤Ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÇòÀÐ¤¬¡¢µÒÀÊ¤Î´Ö¤Î°ÌÃÖ¤ËÃå¤¯ÅÓÃæ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤Å¾ÅÝ¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤ºµÜÌî¤¬¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸þ°æÍý±é¤¸¤ë»°¹ñ»Ö¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½Âå¤Î½ÂÃ«¤ËÅ¾À¸¡£¾åÇòÀÐË¨²Î±é¤¸¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼·î¸«±Ñ»Ò¤Î²ÎÀ¼¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¹¦ÌÀ¤Ï¡¢±Ñ»Ò¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÅ·²¼ÂÙÊ¿¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²»³Ú¥Ð¥È¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¥¢¥ï¡¼¥º2025¡×¤¬³«Ëë¡£³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¶¯¼Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢¹¦ÌÀ¤È±Ñ»Ò¤â»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿ÀÈøÉö¼î±é¤¸¤ë»°¹ñ»þÂå¤Î¹¦ÌÀ¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë»ÊÇÏØô¤ÎËöêã¡¦»ÊÇÏ½á¤È»í±©±é¤¸¤ëshin¤Î·»Ëå¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£µÜÌî¿¿¼é¤ÏMC¥Þ¥â¤È¤·¤Æ»²Àï¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¸þ°æ¡¢»í±©¡¢½Â¹¾½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤¸¤Ç¹¦ÌÀ¡Ä¡ªÌò°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸þ°æÍý
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤È¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢µÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡£MC¤òÌ³¤á¤ëµÜÌî¤¬Àè¤Ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÇòÀÐ¤¬¡¢µÒÀÊ¤Î´Ö¤Î°ÌÃÖ¤ËÃå¤¯ÅÓÃæ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤Å¾ÅÝ¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤ºµÜÌî¤¬¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î²»³Ú¥Ð¥È¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¥¢¥ï¡¼¥º2025¡×¤¬³«Ëë¡£³Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¶¯¼Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢¹¦ÌÀ¤È±Ñ»Ò¤â»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿ÀÈøÉö¼î±é¤¸¤ë»°¹ñ»þÂå¤Î¹¦ÌÀ¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë»ÊÇÏØô¤ÎËöêã¡¦»ÊÇÏ½á¤È»í±©±é¤¸¤ëshin¤Î·»Ëå¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£µÜÌî¿¿¼é¤ÏMC¥Þ¥â¤È¤·¤Æ»²Àï¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¸þ°æ¡¢»í±©¡¢½Â¹¾½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£