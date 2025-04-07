Âç¥Ò¥Ã¥È¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¤«¤é16Ç¯¡Ä¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥àTOC¤ÈHYÃç½¡º¬¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¥³¥é¥Ü¶ÊÈäÏª¤Ë¡ÖÌÜ¤â¼ª¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÇË²õÎÏ¡Ä¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
Hilcrhyme¡¦TOC¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖHilcrhyme¡Ê¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡Ë¡×¤ÎTOC¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¡ÖHY¡×¤ÎÃç½¡º¬Àô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Hilcrhyme¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÀéÌë°ìÌë feat. Ãç½¡º¬Àô¡ÊHY¡Ë¡×¤ò4·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¡ÖÀéÇ¯Àè¤Þ¤ÇÄ°¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢TOC¤ÈÃç½¡º¬¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í!!¡×¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤È¤¯¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡Ä¤¤¡¼¤º¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í!!¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Î¥³¥é¥ÜËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡♡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼Ì¿¿¡¢ÌÜ¤â¼ª¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÇË²õÎÏ¡Ä¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Hilcrhyme¤Ï2009Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ãÌé¤È¿¿ºÚ¼Â¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Ãå¥á¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¡£Âè51²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Hilcrhyme¤ÈÃç½¡º¬¤Ï¡¢19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·Ã¶Æá¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¡Ö»ö¼Â°¦ feat. Ãç½¡º¬Àô¡ÊHY¡Ë¡×¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£