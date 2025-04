INORAN(LUNA SEA)にとって初の対バンツアー「SONIC DIVE 2025」が、4月5日(土)にスタートした。ジャンルも世代も様々な6バンドを相手に、全国のライブハウスを舞台に次々と競演、INORANソロの核となるロックンロール・サウンドで挑んでいく。ミクスチャー・ロックバンドASH DA HEROを迎えた初日、SUPERNOVA KAWASAKI公演は、特別なセッションも実現。対バンならではのケミストリーが生む膨大なエネルギーで場内を満たした。4月6日公演のオフィシャルレポートを掲載する。

先攻はゲストのASH DA HERO。「Super Sonic」をSEとしてWANI(Dr)、能面を付けたSato(Ba)、Dhalsim(DJ)が登場、最後に姿を現したASH(Vo)は、「川崎、全員踊り散らかすぞ! 後ろー! 真ん中ー!」などといきなり思い切り煽って「YELLOW FEVER DANCE」に雪崩れ込んだ。曲間でも「踊れ!」「全然聞こえねぇ!」と何度も叫び焚きつけていくASHの、一人一人に向けて真っ直ぐに語り掛け、全員に”目が合った”と感じさせる目力と熱量が凄まじい。「さあ、川崎の皆さんもでっかい声でくそくらえ!って叫べるか?」と挑発的に呼び掛けて始まった「反抗声明」、続いてSatoがベースを垂直に立てて爪弾いたフレーズから突入した「ラングラービート」、どちらも激しさとメロウさが共存した高揚感のある楽曲だ。スピード感に圧倒されるが、歌唱も演奏も緻密。2024年9月にNarukazeが脱退し、ギターレスミクスチャーバンドとなったASH DA HEROだが、自分たちのスタイルを再構築し、1stコンセプトアルバム『New Chapter』を2月1日にCDリリース、現在ワールドツアー真っ只中という活躍ぶりである。ASHだけでなくメンバーが代わる代わるクラップを先導するなど、全員で場を作り上げていくエンターテインメント性も観ていて楽しい。「タオルある? INORANさんのタオルでもいいよ」(ASH)という、フロアの分断を生まない平和な呼び掛けで「WARAWARA」がスタート。Dhalsimがクラップを誘い、Satoが笑顔をほころばせる。タオル回しで生まれた一体感は「後ろ、真ん中、前、全員まとめてぶん回せ!」(ASH)という呼び掛けで更に高まり、ハッピーなムードが充満していった。「INORANさん、初日に俺たちを選んでくれてありがとうございます。何より、2025年4月5日、いろんな他の数えきれない選択肢の中から一人一人、このライブを選んできてくれてありがとうございます」と感謝を述べたASH。「初めて今日観てくれた人、遊び方分かったよね? 気に入ったらまた来てください……そんなお行儀いいこと言うと思った? ファンにして帰すぜ!」と最後はワイルドに叫び、「VANDALISM」へ。楽しさに加えて、よりドープなミクスチャーロックのグルーヴを繰り出し、深くその世界へと惹き込んでいった。「Break Free」ではフロアを左右に分けウォールオブデスを起こさせ、「ボタニカル・ダンス・クラブ」「ブラッパ!!」ではASH自身がダイブするなどフロアとステージを行き来して、興奮状態がピークを保ったままライブが進んでいく。ここが最高潮かと思いきや、更なる盛り上がりの場面が到来した。3月に配信された、このツアーのスペシャル・トークセッションを発端に、「ド後輩の僕らから、ギターレスバンドにINORANさんをお迎えしたら、『いいよ、もちろん』と言ってくださって」とASHは経緯を語り、INORANが登場したのだ。「ヘイヘイ、盛り上がってますか?」とINORANはテンション高く挨拶。ASHは「本番前に大先輩を呼び出すなんて、超失礼な奴」と恐縮しながら、「超緊張してて、でも超ワクワクもしてて」とうれしそうで、INORANはそんなASHをハグ。『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』劇中歌「オクターヴ」にINORANがギタリストとして参加する、スペシャルセッションが実現した。INORANは冒頭でASHと向き合い、やがてSatoに近付いて、サビではセンターへ戻ってASHに寄り添ってプレイ。歯切れの鋭いギターカッティングを刻みながら楽しそうにステージを動き回り、メンバー一人一人とアイコンタクトを取っていく。ASHからもINORANの肩に腕を回し、先輩後輩の垣根を越えたロックミュージシャン同士の競演を見せていった。「俺たちのロックスター、INORANさんに拍手を!」とASHが讃え、INORANはメンバー一人一人を抱き締め指をさし、大拍手の中ステージを去った。「いや〜何だったの、今の? すげぇな。来たみんな大優勝です」と感無量な様子のASHだったが、余韻の冷めないまま「Beast Mode」(『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』劇中歌)、「Judgement」(テレビアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌)を畳み掛け猛然とラストスパート。最後に放った「Meteora」で「全員で飛び跳ねろ!」と煽り、ジャンプして盛り上がるフロアを見つめるASHの眼差しは、真っ直ぐでピュアだった。「俺たちが令和最強のロックバンド、ASH DA HEROです!」とライブ中何度も名乗っていたASH。ガッツに溢れる熱いパフォーマンスで、楽しくも強烈なインパクトを残したASH DA HEROだった。約30分の転換を経て、INORANバンドのターンを迎えた。事前にセットリストが公表されていたので詳細を控えずに書くが、以下、ネタバレが気になる方はご注意いただきたい。SEに乗ってクラップが自然発生したフロアに、Yukio Murata(G / my way my love)、u:zo(Ba)、Ryo Yamagata(Dr)に続き、INORANが手を叩きながら登場、フロアは歓喜にざわめいた。ギターが大きな音で掻き鳴らされたのを合図に、4人は音を次々と重ねていき、スリルが高まっていった果てにINORANのシャウトで「smoke」がスタート。とてつもない音圧の爆音に全身が浮き上がりそうになるが、間違いなく心地良い体験だ。マイクを通した歌やギターの音だけでなく、INORANが魂のままに叫ぶ素の叫び声もときおり聞こえてきて、ライブハウスならでは魅力を実感させてくれる。「ヘイ、川崎、行こうか!」と叫んで「Get Laid」がスタートすると、INORANはギターを構えつつもマイクを左手で握って歌唱、終盤ではロングトーンを絶唱した。初っ端から手加減なく飛ばしていき、「Hide and Seek」へ。頭を激しく振りながらメンバーたちは音を鳴らし、INORANはアグレッシヴに歌い奏でていく。続いて、重く気怠いグランジなギターリフがグルーヴを牽引していく「No Name」を放つと、音が絡み合い境界線を失って何もかもが溶け合っていくような、サイケデリックなトリップ感も漂い始めた。ギターを途中で降ろし、台に乗ってハンドマイクで歌っていたINORANは、曲が終わると台を降り、轟音と熱気に酔いしれるかのように彷徨い歩いた。「SONIC DIVE 2025始まりました! 想像した以上にASHが最高過ぎて、そんな温まっている中に俺らが出て来て。もっともっと行こうぜ!」とINORANは煽り、パワフルなRyoのドラムから「Awaking in myself」へ。音の塊に圧倒されていた前半に比べ、この辺りから歌がくっきりと聴こえてくるようになった印象だ。INORANはすぐに「川崎、Lets go!」と叫び、フロアでは誰もが手を挙げ楽し気にジャンプを繰り返した。果てしなく昂っていくバンドアンサンブルに、眩しくブリンクする照明も相まって、多幸感の中で曲を終えると「2Lime s」へ突入。スクラッチを取り入れたこの曲のアプローチはASH DA HEROファンにも親和性が高いはずで、絶妙な選曲だと思えた。グルーヴィーな演奏は高揚感をもたらし、INORAN自身オフマイクでもシャウトしたり、軽やかなターンを見せたりと、全身で音に没入しているようだった。大拍手の中、掻き回しで伸ばした最後の音から即座に「Rightaway」へ繋げると、リズミカルなクラップが起こり、Murataのアルペジオに乗せてINORANが伸びやかなメロディーラインを歌い始めた。この曲でも途中、ギターを置いてハンドマイクで台に足を乗せ、勇ましい前傾姿勢でパフォーマンス。ファンだけでなく自らジャンプしたり、強くマイクを握り締め身体を震わせるようにして歌ったり、フロアを右へ、左へと動き回りながら煽ったりして、INORANはその時々に生まれるリアルな感情を表現しているように見えた。一瞬の静寂が生まれ、「気持ちいいな、やっぱライブは最高だな! 何が何でもライブやろうな、皆!」と昂った様子で語り掛けたINORAN。言葉の要らないパンキッシュな楽しさに溢れた「One Big Blue」で沸かせた後、ステージとフロアが一体となるライブ空間の美しさを歌ったような、心を揺さぶるミディアム「Beautiful Now」に繋げていく。ファンの一人一人が主役であると示すように、サビでは照明がフロアを強い光で照らしていったのも感動的。その光景に見惚れるような笑顔を浮かべ、INORANは歌い奏でていた。「ムカつくことは忘れて、いいことをみんなで共有してハッピーになろうぜ。俺、あんまり言葉は上手くないんだけど、みんなのこと大好きだよ」とストレートに伝えると、「Im Here for you」を最後に届けた。コーラスをファンが大声で熱唱し、どちらがステージでどちらがフロアなのかが分からなくなるほど、会場全体が温かく一つに溶け合っていた。最後にASH DA HEROのメンバーを再び呼び込み、INORANは一人一人とハグを交わした後、両バンド全員で一列に並んだ。ASHからの「今度は僕らが呼びますんで、出てください」というラブコールにINORANは「マジすか?」と笑顔を見せ、ASHを「今日のMVPかな」と指差して讃えた。最後の挨拶でINORANは、「またライブハウスで会おうぜ! 最高のバンドASH DA HEROと、LUNA SEAでした」と、どうやら素で言い間違えたようで、場内は爆笑。LUNA SEAは41本に上るバンド史上最大規模の全国ツアーを終え、東京ドームでのグランドファイナルを2月23日に終えたばかり。INORANの中にその余韻が残っているのは当然で、ステージもフロアも明るい笑い声に溢れた。「今日はASH DA HEROとINORANバンドで最高の時間を過ごすことができました、今日はみんなありがとう!」と言い直して締め括り、フロアのファンを背負って全員で写真撮影。ピースフルな雰囲気の中でメンバーを順に送り出すと、最後に残ったINORANは晴れやかな笑顔で手を振りステージを去った。爆発的なエネルギーを放ったトップバッターのASH DA HEROと、そのエネルギーを受け取って更に空気を掻き混ぜたINORANバンド、両バンドの鳴らす音を隔てなく楽しんでいたフロアのオーディエンス。ロックバンドのカッコ良さ、ライブの楽しさ、対バンの楽しさ、といった音楽を愛する気持ちの原点を思い起こさせてくれるような一夜だった。「SONIC DIVE 2025」の次回は、4月12日、名古屋CLUB QUATTROでThe BONEZとの対バンが行われる。4月26日は大阪でThe Ravens、5月4日は水戸でTHE BACK HORN、ラストの渋谷公演は5月17日・18日の2DAYS開催で、DEZERT、OBLIVION DUSTと競演。この初日とはまた違ったケミストリーが生まれるであろう5つのショウは、彩りこそ違えど、音楽を楽しむ事の原点を再確認させてくれるものになるはずだ。是非とも会場で、それを確かめていただきたい。取材・文:大前 多恵撮影:Yoshifumi Shimizu<ライブ情報>INORAN presents SONIC DIVE 20254月12日(土)名古屋CLUB QUATTROOPEN 17:15/ START 18:00出演:INORAN、The BONEZ4月26日(土)梅田CLUB QUATTROOPEN 17:15/ START 18:00出演:INORAN、The Ravens5月4日(日)水戸ライトハウスOPEN 17:30/ START 18:00出演:INORAN、THE BACK HORN5月17日(土)渋谷CLUB QUATTROOPEN 17:15/ START 18:00出演:INORAN、DEZERT5月18日(日)渋谷CLUB QUATTRO 【SOLD OUT】OPEN 17:15/ START 18:00出演:INORAN、OBLIVION DUST[チケット料金]スタンディング 前売¥8,800(税込)/当日¥9,300(税込)※ドリンク代(¥600)別 ※3歳以上は要チケットイープラス https://eplus.jp/sonicdive2025/ローソンチケット https://l-tike.com/sonicdive2025/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sonicdive2025/INORANオフィシャルサイト https://inoran.org/INORAN presents SONIC DIVE 2025特設サイト https://sonic.inoran.org