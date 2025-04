カーメロやハワードらが選出…2025年のバスケットボール殿堂入りメンバーが決定

4月6日(現地時間5日、日付は以下同)。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム(以降、殿堂)は、2025年にバスケットボール殿堂入りするメンバーを発表した。

今後彼らは9月6、7日にマサチューセッツ州スプリングフィールド、コネチカット州アンキャスビルにて開催される殿堂入り式典へ出席することとなる。

今年の殿堂入りメンバーは下記のとおり。元NBA選手ではカーメロ・アンソニー(元デンバー・ナゲッツほか)とドワイト・ハワード(元オーランド・マジックほか)が初ノミネートで見事殿堂入りを飾った。

◆■2025年バスケットボール殿堂入りメンバー

・北米委員会選出



2008年北京オリンピックのアメリカ代表男子バスケットボールチーム(リディームチーム)



カーメロ・アンソニー(選手)



ダニー・クロフォード(レフェリー)



ビリー・ドノバン(コーチ)



ドワイト・ハワード(選手)

・女子委員会選出



スー・バード(選手)



シルビア・ファウルズ(選手)



マヤ・モーア(選手)

・功労者委員会選出



ミッキー・アリソン(マイアミ・ヒートのマネージングゼネラルパートナー)

Representing the Class of 2025 at the @MFinalFour. We’ll see the Women tomorrow at the @WFinalFour National Championship. 🏀 #25HoopClass https://t.co/AoT76StJjX pic.twitter.com/OYO9o8isf6

- Basketball HOF (@Hoophall) April 6, 2025