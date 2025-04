XG、2ndミニアルバム『AWE』よりリカットシングル「IN THE RAIN」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■XG、新ビジュアルも解禁!

XGが、4月11日に2ndミニアルバム『AWE』から「IN THE RAIN」をリカットシングルとしてリリースすることを発表。メンバー全員がスーツに身を包んだ最新ビジュアルも公開された。

「IN THE RAIN」は、XGが2024年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2ndミニアルバム『AWE』の収録曲。雨音と繊細なギターサウンドが合わさり深い没入感をもたらすR&Bナンバーで、別れに直面する感情を雨音に例えて表現し、最後まで残された雨音は静かでありながら強い余韻を残す。現在開催中のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』でも披露され、傘を使用したパフォーマンスが絶賛されている。現在テレビCM放映中の資生堂“アネッサ”グローバルキャンペーンソングとなっている「IS THIS LOVE」に続く、2ndミニアルバムからのシングルリリースとなる。

そして今回初めて収録される「IN THE RAIN x XDM」は、原曲の雰囲気を活かしつつも、強いエネルギーが加わることで、あらたな視点からの魅力を届ける。「XDMシリーズ」の流れを引き継ぎパワフルなEDMサウンドに生まれ変わったこの楽曲は、XGの独創的な音楽の世界をさらに確固たるものとして広げていく。

また、XGは今週末から開催されるアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)において、コーチェラ最大規模の屋内ステージ「Sahara」ステージのトリの大役を務めることもアナウンスされた(現地時間22時55分出演予定)。本ステージのトリに抜擢された日本人アーティストは過去におらず、XGが異例の大抜擢という快挙を成し遂げたことで、さらなる注目が集まっている。

現在XGは初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催中。この後、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、シアトル公演を経て5月14日にツアーファイナルの東京ドーム公演を行う。ツアーファイナル同日には、6thシングル「MILLION PLACES」をリリースすることも発表されている。

リリース情報

2025.04.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IN THE RAIN」

2025.05.14 ON SALE

SINGLE「MILLION PLACES」

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/