NEXCO中日本管内の一部でシステム障害が発生し、1都7県の広い範囲でETCが使えなくなりました。7日午後2時に全てのETCレーンが使用可能になりましたが、この地方でも影響が出ました。

【写真を見る】“前代未聞”ETCシステム障害 専門家「大きな問題があったと思う」 愛知県内でも事故6件 利用者からは不安の声

(斉藤結菜カメラマン)

「東名高速道路・名古屋インターチェンジです。ETCのシステム障害により渋滞が起きています」

春休み最後の日曜日となったきのう、東名高速はETC専用レーンが使用できなくなった名古屋インターチェンジに向かって長い渋滞が出来ていました。一夜明けたきょうは…





(村上康平カメラマン)「東名高速・名古屋インターチェンジです。 システム障害 の影響により、 ETC レーンのバーが上がったままの状態です」

NEXCO中日本はETCが使えない料金所は通行料金をホームページから事後精算することにして出口を通過させることに…。



(大石邦彦アンカーマン)

「現在昼13時前、東名高速の入り口なんですが、一応ETCのゲートが締まっています。ETCのレーンを通ってみましょう。ゲートは開くのか。ゲートは開きましたね」

こちらは障害が起きていた名古屋インターチェンジ。車によっては通常通りETCを使えることがあり、入口はETCが使えなかった場合のみ通行券を発行して対応したそうです。

一方、出口では…

料金表示されるも精算は?

(大石邦彦アンカーマン)

「ゲートは開けっ放しということで、やはりゲートは閉じていないですね。ゲートは開いている状態です。そして、料金が出ました」

ETCレーンの出口のバーは上がったままの状態で、通過すると料金が表示されました。ただ、モニターに料金が表示されても精算できているとは限らないということで、NEXCO中日本は履歴を確認するよう呼び掛けています。

高速道路の利用客は…



(利用客ら)

「現金はいつもは持ち合わせていない。けっこうキャッシュレスになっているので、(通過できないとき)夫がいればいいけど、一人だったらパニックになりそう」

「出られなかったらどうしよう」

「埼玉まで帰るので、時間がそれだけでもかかる」



「また(システム障害に)なったら怖い。一日で終わる仕事が終わらなくなってしまう」

システム障害の影響で、事故も起きました。豊橋市の東名高速ではワンボックスカーが横転し、屋根がめくれ上がっています。車5台が絡んだこの事故で1人が足の骨を折るなど8人がけがをしました。



これを含め愛知県内ではETC障害に関わる事故が6件確認されています。

“前代未聞”のトラブル 専門家は?

大混乱をもたらした前代未聞のトラブルに専門家は…



(大石)

「実際に対応については、何か問題はあったと思いますか?」

(自動車評論家 国沢光宏さん)

「大きな問題があったと思う。道路は生活物資を運んだり緊急の用事がある人もいたりする。そのために道路は確保しなければいけない。今回ゲートをストップしたのはお金を取るためにストップした。どちらが優先なのか考えてほしい」

(自動車評論家 国沢光宏さん)

「(Q:すぐに車を通して渋滞を解消するべきだった?)今回渋滞の最後尾で車がぶつかり事故も起きている。道路は安全に円滑に流さなければいけないというのは大鉄則。お金を取りたいから止めるというのはひどい(対応)と思う」



ETC障害はきょう午後2時に応急復旧が完了しましたが、国土交通省は早期の原因究明を求めています。