【薬師寺久遠【桃桜高校・制服】】 予約開始：4月8日11時 9月 発売予定 価格：未定 【薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン】 予約開始：4月8日11時 10月 発売予定 価格：未定

　コトブキヤは、プラモデル「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」と「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」を4月8日11時より予約開始すると発表した。

　本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、桃桜高校に通う3年生「薬師寺 久遠」の桃桜高校の制服姿をプラモデルで表現したもの。

　今回本シリーズの公式Xアカウント「創彩少女庭園 公式」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、商品の予約開始に先駆け、公式ブログ「庭園日誌」にて「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」と「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」のそれぞれの魅力を公開している。

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