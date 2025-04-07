美少女プラモ「創彩少女庭園」より「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」が4月8日より予約開始！「ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」も同日予約開始
コトブキヤは、プラモデル「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」と「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」を4月8日11時より予約開始すると発表した。
本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、桃桜高校に通う3年生「薬師寺 久遠」の桃桜高校の制服姿をプラモデルで表現したもの。
今回本シリーズの公式Xアカウント「創彩少女庭園 公式」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、商品の予約開始に先駆け、公式ブログ「庭園日誌」にて「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」と「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」のそれぞれの魅力を公開している。
□「薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】メーカー受注受付開始 徹底解説しちゃいます♪」のページ
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薬師寺久遠【桃桜高校・制服】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 7, 2025
💎ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン(コトブキヤショップ限定品)
4/8(火)ご予約受付開始です！#創彩少女庭園 pic.twitter.com/icvyC2lKRC
【ブログ更新しました✏】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 7, 2025
明日のご予約開始に向けて2本ブログを更新しました♪
こちらは1本目！久遠ちゃん通常版について亀山がご紹介しています！
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【ブログ更新しました✏】- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 7, 2025
こちらは2本目！
ダイヤモンドヒロインを中心に、組み換え画像盛りだくさんでお届けします🫶
コトブキヤショップ購入特典についてもアナウンスしております💁♀️
▽ブログURLhttps://t.co/wdHvKSuxJ2#創彩少女庭園 pic.twitter.com/GwA7XC10hw
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