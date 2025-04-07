ユーロ圏　１０年債利回り格差　全面的に拡大、ドイツ債に安全資産買い圧力
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　2.455
フランス　　　3.256（+80）
イタリア　　　3.747（+129）
スペイン　　　3.216（+76）
オランダ　　　2.716（+26）
ギリシャ　　　3.42（+97）
ポルトガル　　　3.112（+66）
ベルギー　　　3.082（+63）
オーストリア　2.888（+43）
アイルランド　2.876（+42）
フィンランド　2.849（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）