ユーロ圏 １０年債利回り格差 全面的に拡大、ドイツ債に安全資産買い圧力
ユーロ圏 １０年債利回り格差 全面的に拡大、ドイツ債に安全資産買い圧力
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.455
フランス 3.256（+80）
イタリア 3.747（+129）
スペイン 3.216（+76）
オランダ 2.716（+26）
ギリシャ 3.42（+97）
ポルトガル 3.112（+66）
ベルギー 3.082（+63）
オーストリア 2.888（+43）
アイルランド 2.876（+42）
フィンランド 2.849（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 2.455
フランス 3.256（+80）
イタリア 3.747（+129）
スペイン 3.216（+76）
オランダ 2.716（+26）
ギリシャ 3.42（+97）
ポルトガル 3.112（+66）
ベルギー 3.082（+63）
オーストリア 2.888（+43）
アイルランド 2.876（+42）
フィンランド 2.849（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）