¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡ÃJ1¥¢¥ë¥Ó¡Û¹ñÎ©¤ÇJ1ÇÆ¼ÔŽ¥¿À¸ÍÁê¼ê¤Ë ÂÔË¾¤Îº£µ¨¥êー¥°Àï〝½é¾¡Íø〟¡Ú¿·³ã¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢6Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¤ÇµîÇ¯¤ÎJ1ÇÆ¼Ô¡¦¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¥êー¥°Àï〝½é¾¡Íø〟¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¥ïー¥¹¥È¥¿¥¤³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ó¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦ÉñÂæ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÅìµþ¡¦¹ñÎ©¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯J1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤¹¡£
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¡¢¤½¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¶¯¹ë·âÇË¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁáÂ®¡¢·Á¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£Á°È¾12Ê¬¡¢À±¤¬¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤ÈÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤¬»ý¤Á±¿¤ÓÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ±¦Â¡ª¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¥´ー¥ëÌÜ¡¢Íê¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Î¸«»ö¤Ê¥·¥åー¥È¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Î¤°Å¸³«¤Ë¡£¿À¸Í¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¥¢¥ë¥Ó¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢¾®¸«¤Î¥·¥åー¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ー¥ÑーÆ£ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ´Ìç¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·è¤·¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤áÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥Ó¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î³Þ°æ¤«¤éÌðÂ¼¡ª¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬－
¡Ö¥Ôー¡×
³«Ëë¤«¤é9»î¹çÌÜ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¥êー¥°Àïº£¥·ー¥º¥ó〝½é¾¡Íø〟¡ª
¢£Ä¹Ã«Àî¸µ´õÁª¼ê
¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë»î¹ç¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê0¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£ËÜÅö¤Ë1－0¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Áー¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿¾Úµò¤¬º£Æü¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ
¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¯ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¶¯¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¾¡Íø¤òµ¡¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¥Áー¥à¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ¸åÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡ ¥Ûー¥à¤Ç¥êー¥°Àï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¡×
À»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢9Æü¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1st¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤ÇJ3¤Î¾¾ËÜ»³²í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¥ïー¥¹¥È¥¿¥¤³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ó¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦ÉñÂæ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÅìµþ¡¦¹ñÎ©¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯J1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤¹¡£
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¡¢¤½¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¶¯¹ë·âÇË¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¾¡Íø¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁáÂ®¡¢·Á¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£Á°È¾12Ê¬¡¢À±¤¬¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤ÈÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤¬»ý¤Á±¿¤ÓÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ±¦Â¡ª¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¥´ー¥ëÌÜ¡¢Íê¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Î¸«»ö¤Ê¥·¥åー¥È¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤·¤Î¤°Å¸³«¤Ë¡£¿À¸Í¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢Á°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²ÃÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¥¢¥ë¥Ó¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢¾®¸«¤Î¥·¥åー¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ー¥ÑーÆ£ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ´Ìç¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·è¤·¤Æ¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤áÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥Ó¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î³Þ°æ¤«¤éÌðÂ¼¡ª¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢Á´°÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬－
¡Ö¥Ôー¡×
³«Ëë¤«¤é9»î¹çÌÜ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¥êー¥°Àïº£¥·ー¥º¥ó〝½é¾¡Íø〟¡ª
¢£Ä¹Ã«Àî¸µ´õÁª¼ê
¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë»î¹ç¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê0¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£ËÜÅö¤Ë1－0¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Áー¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿¾Úµò¤¬º£Æü¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ
¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¯ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¶¯¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¾¡Íø¤òµ¡¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¥Áー¥à¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ¸åÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡ ¥Ûー¥à¤Ç¥êー¥°Àï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£¡×
À»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢9Æü¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1st¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤ÇJ3¤Î¾¾ËÜ»³²í¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£