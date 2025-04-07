「CDTVライブ！ライブ！」（提供写真）

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【モデルプレス＝2025/04/07】4月7日よる7時から生放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』のタイムテーブルが発表された。

【写真】乃木坂46、初の“5期生Wセンター” 話題曲フォーメーション

◆「CDTVライブ！ライブ！」4時間SPタイムテーブル発表


◆19時台〜


INI「Party Goes On」
コブクロ「この地球（ほし）の続きを」「YELL〜エール〜」
DISH//「沈丁花」

＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
miwa「ヒカリへ」

◆20時台〜


HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」

＜踊ってみた企画＞
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）／「オトノケ」（Creepy Nuts）

＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」

◆21時台〜


Number_i「GOAT」

＜フェス企画＞
Ado「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」などヒット曲満載の全7曲

◆22時台〜


FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」

＜名曲ライブ！ライブ！春ソングアカペラメドレー＞
Little Glee Monster春ソングアカペラメドレー「春を告げる（yama）」「ハルノヒ（あいみょん）」「3月9日（レミオロメン）」ほか

＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
AKB48「まさかのConfession」

（modelpress編集部）

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