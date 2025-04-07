4月7日放送「CDTV」4時間SPタイムテーブル発表 乃木坂46・JO1・HANAら出演
【モデルプレス＝2025/04/07】4月7日よる7時から生放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』のタイムテーブルが発表された。
【写真】乃木坂46、初の“5期生Wセンター” 話題曲フォーメーション
INI「Party Goes On」
コブクロ「この地球（ほし）の続きを」「YELL〜エール〜」
DISH//「沈丁花」
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
miwa「ヒカリへ」
HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」
＜踊ってみた企画＞
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）／「オトノケ」（Creepy Nuts）
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」
Number_i「GOAT」
＜フェス企画＞
Ado「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」などヒット曲満載の全7曲
FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」
＜名曲ライブ！ライブ！春ソングアカペラメドレー＞
Little Glee Monster春ソングアカペラメドレー「春を告げる（yama）」「ハルノヒ（あいみょん）」「3月9日（レミオロメン）」ほか
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
AKB48「まさかのConfession」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46、初の“5期生Wセンター” 話題曲フォーメーション
◆「CDTVライブ！ライブ！」4時間SPタイムテーブル発表
◆19時台〜
INI「Party Goes On」
コブクロ「この地球（ほし）の続きを」「YELL〜エール〜」
DISH//「沈丁花」
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
miwa「ヒカリへ」
◆20時台〜
HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」
＜踊ってみた企画＞
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）／「オトノケ」（Creepy Nuts）
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」
◆21時台〜
Number_i「GOAT」
＜フェス企画＞
Ado「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」などヒット曲満載の全7曲
◆22時台〜
FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」
＜名曲ライブ！ライブ！春ソングアカペラメドレー＞
Little Glee Monster春ソングアカペラメドレー「春を告げる（yama）」「ハルノヒ（あいみょん）」「3月9日（レミオロメン）」ほか
＜出張ライブ！ライブ！★春のスペシャルステージ＞
AKB48「まさかのConfession」
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】