39ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥àÉÔÌÇá¤ÎÈþËÆ¤ÇÃÏ¸µ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì¤ËSNS¾×·â¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×
ÃÏ¸µ¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨(39)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ç½Õ¤ÎËë³«¤±¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ·¸õ¡Á¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÐ¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¿å¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ê¤É¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£3·î¤ËÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀ¾µÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½Õ¤ÎËë³«¤±¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¤Þ¤ó¤Þ¤À¤Í¡¢º£¤ÎÊý¤¬åºÎï¤Ã¤Ý¤¯¡×¡Ö´é¤ÈÈ©¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºâÁ¤·¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¡¢¡¢¼Ì¿¿¤Ë¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿♡¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤³¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁø¶ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤´¤¯¥·¥å¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ♡¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤Ê¤É¡¢ÁêÉð¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ë¤µ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡©¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö20Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¤ä¤í¡¼¡×¡ÖÃÏ¸µÊ¼¸Ë¸©¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£