Saucy Dogが、初のドーム公演を京セラドーム大阪にて2026年1月4日に開催する。

(関連:Official髭男dism、千葉雄喜、Stray Kids、THE RAMPAGE、詩羽、Saucy Dog……注目新譜6作をレビュー)

Saucy Dogのワンマンライブとしては最大キャパシティとなる同公演は、バンド結成の地である大阪での開催に。オフィシャルファンクラブでは、チケットの最速先行予約がスタートしている。期間は4月14日23時59分まで。

なおSaucy Dogは、4月9日より全国11カ所22公演の『Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR』を開催する。

(文=リアルサウンド編集部)