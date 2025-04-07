新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月31日～4月4日）
4月第1週（3月31日～4月4日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇3月31日
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
株探ニュース