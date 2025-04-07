新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月31日～4月4日） 新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月31日～4月4日）

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4月第1週（3月31日～4月4日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇3月31日

ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２５－０３（まもるとふやす２）

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



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