スリーピースロックバンド・Saucy Dogが7日、2026年1月4日に大阪・京セラドーム大阪にて初のドーム公演を開催することを発表した。大阪はバンドにとっての結成の地であり、ワンマンライブとしては最大キャパシティとなる。オフィシャルファンクラブでは、チケットの最速先行予約が行われている。Saucy Dogは13年に大阪で結成され、17年にミニアルバム『カントリーロード』でデビュー。21年にリリースした楽曲「シンデレラボーイ」は代表曲のひとつとなり、22年には『第73回NHK紅白歌合戦』に初出場して同曲を披露した。また、同年公開のアニメ映画『君を愛したひとりの僕へ』の主題歌「紫苑」を担当。24年12月には8thミニアルバム『ニューゲート』をリリースした。25年4月9日より全国11ヶ所22公演のホールツアー『Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR』をスタートさせる。