7人組グループ・IMP.(佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我)のデジタルシングル「Cheek to Cheek」が、きょう7日に配信リリースされた。ORICON NEWSでは、メンバーに“リレーインタビュー”を実施。今作の魅力やメンバーの近況を聞いた。■新曲「Cheek to Cheek」は「クセになる」「中毒性がある」 鈴木大河出演ドラマ主題歌「うれしかった」

――自己紹介をお願いします。横原:IMP.の二重幅広い担当・横原悠毅です。影山:IMP.のリーダーの影山拓也です。基:IMP.のMC担当・基俊介です。佐藤:IMP.の佐藤新です。チャームポイントは左目の泣きぼくろです。これで覚えてください!鈴木:IMP.の鈴木大河です。低音を響かせてます!松井:IMP.の最年少担当・松井奏です。椿:(ランウェイのように歩きながら前へ)どうも!IMP.の元気印!ふたつの筋肉がバッキバキ!ツーバキバキ!椿泰我です。――新曲「Cheek to Cheek」で好きなフレーズは。影山:鈴木大河の「Okay okay,uh-huh」の「uh-huh」のときにやる表情がめちゃめちゃカッコいいです。ミュージックビデオをぜひ見てみてください!鈴木:ありがとうございます!基:「A to Z」のときの7人そろいのところ。あそこめっちゃうざいです(笑)。影山:クセになるよな!佐藤:「Cheek to cheek,cheek,cheek to cheek」です。椿:中毒性があるね!鈴木:MVの中の新が言ってくれた「Cheek to Cheek」の中の椿くんが踊っている「Cheek to Cheek」。横からの姿。あそこが好きです!松井:1番のBメロのよこぴー(横原)の表情!まねできないのですが、あの表情がめっちゃ好きです!一同:かっこいいよね!横原:結構、皆に取られた…。でも、先ほど新が言っていたタイトルを繰り返すところの最後の「cheek…」の新がいいです!佐藤:ありがと〜!椿:何回も同じフレーズを繰り返すのですが、ラスサビだけ耳を凝らすと、「IMP.!」だったり、「with PINKY.!」というふうに、織り交ぜられているので、聞いてみてください!――「Cheek to Cheek」振り付けのポイントは?佐藤:キャッチーな振り付けのポイントがあります。MVのバージョンの振りなのですが、指の動きをやると(実演)。そこをクリアにできるかがポイントです。横原:いかに真顔でやるか。影山:シュールさが求められます!――ドラマ主題歌に決まった気持ちは。基:鈴木大河さん、出演するドラマの主題歌に決まった気持ちをお聞かせください!椿:(一歩前へ)鈴木:なんでや!影山:“たいが”違い!鈴木:(椿に)1話にエキストラ出演…?鈴木:出演させてもらっているドラマ『三人夫婦』の主題歌に決まって、率直にうれしかったです。歌詞がドラマ書き下ろしなのでドラマの内容に沿っていて、「Cheek to Cheek」と『三人夫婦』を両方見ていただけるとより楽しめるようになっているので、どちらも愛していただけたらうれしいです。■椿泰我、“バッキバキ”になるも…メンバーから苦情?「見せすぎなんじゃない?」――最近はまっていることは?横原:鈴木大河と基俊介とリーダー・影山拓也と、夜な夜なモンスターを狩りに行かせていただいています。鈴木:きのうも行きましたね!佐藤:映画でお世話になったスタッフさんからいただいた、温泉のエキスが凝縮されている液体の入浴料をいれるのにはまってます。基:おうちで温泉?めっちゃほしい!――メンバーのマル秘情報を教えてください!基:本当にごめんなさいこれ…。マル秘情報なんですけども、メンバーの椿泰我なんですが。最近、作品に出会って体を鍛えて、自己紹介のギャグに負けないくらいの本当の筋肉バッキバキなんですけども、ツアー中基本、上裸を見せつけてます。影山:見せつけてるわ〜!基:寒いし、絶対に服着てた方がいいのに絶対に上裸なのは気になる。椿:もうちょっとほめてほしいんだよな…。椿泰我史上、一番いい。上裸でいすぎるんだよな。もうちょい珍しいものにしていれば「え!?体、すごくね?」になるんだけど、日常になっちゃったから。背中とか大きくなってるのに、ついに影(影山)すらほめてくれない…。影山:見せすぎなんじゃない?椿:そろそろ春になってきますけど、明日から毎日ダウン着ます!一同:そういうことじゃない!極端すぎる!――『to HEROes〜TOBE 2nd Super Live〜』東京ドーム公演での思い出は?佐藤:先輩たちのコーナーが終わって、僕たちが再登場する時に、久々のドームでテンションが上がりすぎちゃって、衣装の手袋をメンバーの半分が着けてなかった。本当に焦りました。直前で気づいて慌てて着けました。横原:終わった…と思った。■PINKY.に感謝「いつもキラキラさせてくれてありがとう!」 新生活へ“熱血”エールも――リリース日の4月6日は、新生活スタートのタイミングです。新生活が始まる方にエールをお願いします。一同:エールと言えば!熱血の!アチィやつを!影山:不安なこともあると思うし、楽しみも待っていると思います。どんなこともあなたの宝になるので、自分を信じて頑張ってください!松井:この後、行きたくない…。僕も不安になっちゃうタイプですけど、逆にね、この瞬間で何かが決まるわけでもないですし、無理せず。ここで出会った人と一生を過ごすわけでもないですから。程よく仲良くなって。これがすべてじゃないですから。自分なりにやることやっていれば、結果もついてきますから。頑張って!一同:大事!頑張って!――2025年度、挑戦したいことは。鈴木:僕と椿泰我が中心になってライブの衣装を考えているのですが、そのときに役に立つと思って、色彩検定を取ってみたいです。衣装でいつも色を迷うんですが、理論に基づいて衣装を作れたら、いい形になるんじゃないかなと。勉強してみたいです。椿:仕事の合間を縫って1人で海外旅行に行ってみたいです。言語の壁がありながらも、1人でどっかに飛び立って何かを学んだり、いろんなところに行ってみたいです。横原:ここ行きたい!みたいなのはあるの?椿:一番行きたいのは、フィンランド。サウナの聖地!トントゥっていうサウナの妖精がいたり、施設がいっぱいあるのよ!そういうところに行って外気浴とか、目の前の湖に飛び込んだり、そういうところを楽しんでみたいとかありますね。――PINKY.に向けてひと言お願いします!(縦一列に並び…)鈴木:「Cheek to cheek」とドラマ『三人夫婦』、たくさん愛してください!(ハート)横原:新曲「Cheek to cheek」、鈴木大河が出ているドラマ『三人夫婦』も込みで、IMP.の2025年度要Checkお願いします!基:2025年!頑張ります!影山:2025年度も今まで以上にすてきな思い出だったり、景色をたくさんお見せして、IMP.と一緒にいて良かったと思わせる年にしたいと思います!松井:PINKY.!これからもIMP.をよろしくね!椿:「Cheek to cheek」MVもパフォーマンスで、全く違うパフォーマンスしていますので、ぜひCheck to check!佐藤:いつも僕たち7人をキラキラさせてくれてありがとう!これからもよろしくね!(お手振り)■IMP.プロフィール2023年8月18日にデジタルシングル「CRUISIN’」をリリースし、デビューした7人組グループ。24年6月13日から14日の2日間にわたって、東京・有明アリーナでグループ初となる単独アリーナ公演『DEPARTURE』を開催。24年4月21日には、中国・成都で開催された中国最大規模の野外音楽フェスティバル『Strawberry Music Festival』への出演や、7月7日に開催されたタイ・バンコクでの音楽イベント『MIXEDPOP BANGKOK2024』にも出演した。10月7日からテレビ東京系で放送されたドラマ『Qrosの女』のエンディングテーマソングに「ミチシルベ」が起用。リーダー・影山拓也が出演。10月からメンバーそれぞれが全国7局の番組で単独レギュラーを務める。25年1月8日から初の単独ライブツアー『IMPERIAL LIVE TOUR 2025』開催中。25年4月8日放送開始のTBSドラマストリーム『三人夫婦』の主題歌に新曲「Cheek to Cheek」が決定。鈴木大河が出演する。5月1日から25日まで愛知・御園座、5月30日から6月1日まで石川・本多の森 北電ホール、6月6日から8日まで広島文化学園HBGホールで初の主演舞台『IMPACT』を上演する。