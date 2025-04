ここなら間違いなし!! スイーツのプロが推す「いちご大福」のおいしいお店

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、東京でおすすめの「いちご大福」をご紹介。

ジューシーないちごを和菓子で堪能

フルーツ系の大福って苦手かも……なんて思っている人必見! そんな人にもぜひ試してほしい絶品「いちご大福」のお店を、スイーツコンシェルジュのはなともさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. 鈴懸(新宿三丁目、日比谷、神谷町)

苺大福

「苺大福」378円 写真:お店から

はなともさん

福岡・博多に本店を構える、創業100年以上の老舗和菓子店。同店の「苺大福」は、福岡県産の新鮮ないちご“あまおう”をやわらかな求肥で包んだもの。あんこと求肥がものすごく薄いので、いちごのジューシーな甘みが口の中でジュワッと広がります。いちごの甘さを引き立てるために、こしあんの甘さを控えているのも特徴です。日持ちは購入日当日のため、遠方の人には渡しづらいのが難点ですが、この時期の手土産にはうってつけ。4月中旬ごろまでの販売なので、食べるなら今しかありません。

苺大福 出典:うまのあさん

2. 和菓子処 大角玉屋(曙橋、有楽町、四谷三丁目)

いちご豆大福

「いちご豆大福」356円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆鈴懸 新宿伊勢丹店住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 B1FTEL : 03-3341-1512<店舗情報>◆鈴懸 東京ミッドタウン日比谷店住所 : 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1FTEL : 03-6811-2206<店舗情報>◆鈴懸 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1FTEL : 03-5860-1030

はなともさん

曙橋に本店を構える「大角玉屋」。いちご大福の元祖として、メディアにもたびたび取り上げられる人気店です。同店の「いちご豆大福」は、ほんのり塩気の利いた豆大福と甘酸っぱいいちごが絶妙なバランス。大福の柔らかさとも相まって、心地よい味わいを生み出しています。そんないちご大福には全国の厳選した素材を使用。小豆は北海道産特撰小豆「雅」、砂糖は高純度の「白双糖」、米は宮城県産「みやこがねもち」の特撰と、素材にとことんこだわった「いちご豆大福」です。

豆大福で作るいちご大福は珍しい! 出典:三石洋さん

3. nanarica(早稲田)

苺大福

「苺大福」432円 出典:みずみずきさん

<店舗情報>◆和菓子処 大角玉屋 本店住所 : 東京都新宿区住吉町8-25TEL : 03-3351-7735<店舗情報>◆和菓子処 大角玉屋 銀座店住所 : 東京都中央区銀座西3-1 銀座インズ1 1FTEL : 03-3563-1535<店舗情報>◆和菓子処 大角玉屋 四谷店住所 : 東京都新宿区四谷3-6TEL : 03-3358-8612

はなともさん

早稲田で人気の和菓子店「nanarica(七里香)」の「苺大福」。主役のいちごは福岡県産のあまおうがメイン。大粒の2Lサイズを使用しているため、噛みしめる度に甘酸っぱい香りとジューシーな果汁が口いっぱいに広がります。あまおうのおいしさを引き立てるのは、甘さ控えめのこしあん。さっぱりとしたこしあんがジューシーないちごと見事にマッチ。弾力のある餅生地とも好相性です。すべて手作りのため早い時間に売り切れてしまう日もあるそう。確実に食べたい人は、午前中の早い時間帯に行くことをおすすめします。

店内にはカフェスペースも 出典:モービーさん

4. いちご大福と茶菓のお店 あか(学芸大学、自由が丘、渋谷)

いちご大福

1日200個限定 出典:esora24さん

<店舗情報>◆nanarica住所 : 東京都新宿区早稲田鶴巻町111TEL : 03-6233-8477

はなともさん

本店は学芸大学駅から徒歩10分ほどの場所にあります。いちご大福専門店だけあり、いちごは全国の農家から産地直送のさまざまな品種を使用。ふわっととろけるような大福生地に白あんの上品な甘さと甘酸っぱいいちごが絶妙なバランスです。通年販売しているため、いつ行っても新しい味に出会えるのも魅力的。ちなみにいちご大福はひとつひとつ手包みするため、たくさんの数を作ることが難しく1日200個限定の販売。自分用はもちろん、家族への手土産やスイーツ好きな人への贈り物にぜひどうぞ。

品種によって値段も異なる 出典:Spicy-Lifeさん

5. 果匠 正庵(恵比寿)

いちご大福

「いちご大福」405円 出典:チョッパオさん

<店舗情報>◆いちご大福と茶菓のお店 あか住所 : 東京都目黒区中央町1-1-3TEL : 03-5724-3182<店舗情報>◆いちご大福と茶菓のお店 あか 自由が丘店住所 : 東京都目黒区自由が丘1-27-1TEL : 070-9116-3199<店舗情報>◆いちご大福と茶菓のお店 あか 渋谷ヒカリエ ShinQs店住所 : 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエShinQs B2TEL : 03-6427-3715

はなともさん

恵比寿と広尾のちょうど中間ぐらいにある和菓子店「菓匠 正庵」。人気の「いちご大福」には、やや小ぶりのいちごを2粒使用。甘みと酸味のバランスが良い「とちおとめ」を使用することが多く、上品でほどよい甘さのあんとも相性バッチリです。いちごとあんこが上下で分かれているのも同店の特徴。食べ方によってはいろんな味わいを楽しめるのが魅力です。いちごが2粒入っているのはとても珍しいので、ぜひ食べる前にカットして断面も楽しんでみてください。

「いちご大福」のほか「あんず大福」「黒豆しお大福」も 出典:creamhannaさん

<店舗情報>◆果匠 正庵住所 : 東京都渋谷区広尾1-9-20TEL : 03-3441-1822

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

The post ここなら間違いなし!! スイーツのプロが推す「いちご大福」のおいしいお店 first appeared on 食べログマガジン.