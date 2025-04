Security Affairsは4月6日(現地時間)、「Expert used ChatGPT-4o to create a replica of his passport in just 5 minutes bypassing KYC」において、セキュリティ研究者がChatGPT-4oを使用してわずか5分で偽造パスポートの作成に成功したと伝えた。この偽造パスポートは、画像を使ったKYC(本人確認手続き)システムを欺くほど精巧であり、現在の多くの検証システムがAIに対していかに無防備であるかが確認できるものになっているという。Expert used ChatGPT-4o to create a replica of his passport in just 5 minutes bypassing KYC