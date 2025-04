サザンオールスターズ桑田佳祐(69)が6日、テレビ朝日系「EIGHT−JAM」(日曜午後11時15分)にVTR出演。16枚目のアルバム「THANK YOU SO MUCH」に込めた想いについて語った。

番組スタッフから10年ぶり16枚目のアルバムについて「『THANK YOU SO MUCH』のタイトルは、これはどういった想いが込められているんですか?」と問われると、桑田は「オリジナルアルバムをきっちりつくろうと思うと多少覚悟がいるんですよ。時間もかかるし」と話して「ラストになっちゃうかもしれないし…こればっかりは分からない」と話してぎゅっと目を閉じた。

そして「どっかで…ファンのみなさんに向けてね『色々とありがとうございました』みたいなことはいいたい…非常に狭義な狭い意味合いがあったんです、最初」と当初は単純にファンへのメッセージも含めていたと説明した。

その上で「それでリハーサルに入って、ツアーに回っていたら、やっぱり『THANK YOU SO MUCH』っていうタイトルの温度感が変わってきたんですよ」と時間ともに思い入れに深みが出てきたと話し「まだ途中なんですけど…お客さまのことを見ていると、いろんな形でスタッフが作り上げてくれる…サポートメンバーがこれだけのことをやってくれる…『THANK YOU SO MUCH』だな、これは、と思ってね」と感慨深げにしゃべった。