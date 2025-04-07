KAMIJO、ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』を6月リリース
KAMIJOが6月4日、ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』をリリースすることが発表となった。同作品は2024年12月27日に大手町三井ホールにて開催された同名の公演をパッケージしたものだ。
◆KAMIJO 画像
＜Winter Romantic Concert＞はKAMIJOソロ楽曲のほか、LAREINEやVersaillesのウィンターソングをストリングス、ピアノ、アコースティックギター、アコースティックベース編成でアレンジして披露された公演だ。ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』は、楽曲の持つ切なさが際立つロマンテックなアレンジに、KAMIJOの伸びやかな歌声が冴え渡る冬のオールタイムベストとも言える作品として届けられる。
■ライブDVD&アルバム『Winter Romantic Concert』
2025年6月4日(水)発売
【初回限定盤 (DVD + 2CD)】
SASDVD-066S 11,000円(tax in)
【通常盤 (DVD)】
SASDVD-066N 8,800円(tax in)
▼収録曲
・Romantic Season (LAREINE)
・幻想トリアノン (KAMIJO)
・Romantique (KAMIJO)
・Avec toi 〜君と共に〜 (KAMIJO)
・Romancia (LAREINE)
・SFORZANDO (Versailles)
・Love will be born again (Versailles)
・CRIMSON FAMILY (KAMIJO)
・美しい日々の欠片 (KAMIJO)
・Refrain (LAREINE)
・Twilight (KAMIJO)
・この世で一番美しい薔薇よ (KAMIJO)
・To be Continued. (LAREINE)
・LILLIE CHARLOTTE (LAREINE)
※収録内容は予告なく変更になる場合がございます。
■＜KAMIJO PREMIUM TOUR 2025 -MASTERPIECE-＞DAY I「LA REINE」
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
6月14日(土) 北海道・札幌SPiCE
（問）WESS：info@wess.co.jp
6月28日(土) 福岡・DRUM SON
（問）BEA 092-712-4221
7月05日(土) 愛知・名古屋ボトムライン
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月12日(土) 大阪・ESAKA MUSE
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ※新横浜・福岡・大阪
Bass : 時雨 (Quattro Cantare) ※札幌・名古屋
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
■＜KAMIJO PREMIUM TOUR 2025 -MASTERPIECE-＞DAY II「LE ROI」
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
6月15日(日) 北海道・札幌SPiCE
（問）WESS：info@wess.co.jp
6月29日(日) 福岡・DRUM SON
（問）BEA 092-712-4221
7月06日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月13日(日) 大阪・ESAKA MUSE
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower) ※新横浜・福岡・大阪
Bass : 時雨 (Quattro Cantare) ※札幌・名古屋
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
■＜LIVE TOUR 2025 -MASTERPIECE- GRAND FINAL＞
7月18日(金) LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)
open17:45 / start18:30
▼BAND MEMBER
Guitar : HIRO (La'cryma Christi)
Guitar : YUKI (DUSTAR-3, Rayflower)
Bass : IKUO (Rayflower)
Drums : shuji (ex.Janne Da Arc)
▼GUEST
Mana (Moi dix Mois,MALICE MIZER)
ASAGI(D), 苑 (摩天楼オペラ), Seth(Moi dix Mois)
HIZAKI (Versailles), TERU (Versailles)
MASASHI (Versailles), 時雨(Quattro Cantare)
響 (摩天楼オペラ)
関連リンク
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