TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂ¨»þ¹³¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬Àè·î25Æü¡¢¡Ö¿®¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÔË¡¤Ê¸¥¶â¹Ô°Ù¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶µÃÄ¤Ë²ò»¶Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¤³¤Î·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âºÛ¤ËÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´´Éô
¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÆüÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤¿¡×

¶µÃÄ´´Éô¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¿³Íý¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¶µÃÄÂ¦¤ÎÂ¨»þ¹³¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤ÎµßºÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂ®¤ä¤«¤ËÂ¨»þ¹³¹ð¤¬´þµÑ¤µ¤ì¡¢²ò»¶Ì¿Îá¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£