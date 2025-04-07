¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡Äº£¤ÏË´¤à¸ÅÈªÇ¤»°Ïºá¼ã¤Æü¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö·å°ã¤¤¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
à¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥áÇìÉã¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼¹¬»Î¤¬X¤ò¹¹¿·¡£2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇìÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÇìÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£Æü¤Ç4Ç¯¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó(µýÇ¯77)¤¬ÀÖ¤óË·¤òÊú¤¨¤ë¼ã¤Æü¤Î¼Ì¿¿¡£ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤âÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤Ï·òºß¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤Ï±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤¨¤é¤¤ÃËÁ°¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦4Ç¯¤Ç¤¹¤«¡Ä²þ¤á¤Æ¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¹¬»Î¤ÎÉã¤ÏÅÄÂ¼Î¼¡¢ÁÄÉã¤ÏàºåºÊá¤³¤ÈºåÅìºÊ»°Ïº¤µ¤ó(1953Ç¯»àµî¡¦µýÇ¯51)¡£Î¼¤ÏºåÅìºÊ»°Ïº¤µ¤ó¤Î»ÍÃË¤Ç¡¢Ä¹·»¡¦¹â×¢¤µ¤ó(2006Ç¯»àµî¡¦µýÇ¯77)¡¢»°·»¡¦ÀµÏÂ¤µ¤ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÐÍ¥¤Î²È·Ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡