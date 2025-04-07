Stray Kids、ワールドツアー追加公演のライブビューイングが決定！コメント動画到着
■静岡エコパスタジアム公演より、2公演を全国の映画館に生中継！
Stray Kidsが5月11日・17日に静岡エコパスタジアムで開催するワールドツアー『Stray Kids World Tour 』追加公演の模様が、全国47都道府県の映画館にライブビューイングされることが決定。コメント動画が到着した。
今回のワールドツアーは、世界34地域で55回の公演を実施。グループ最大規模のツアーとなっている。
日本では、2024年11月14日・16日・17日に東京ドーム、12月5日・7日・8日に京セラドーム大阪にて全6公演を開催。チケットは即日ソールドアウト。ライブビューイングは東京ドーム公演2日間、京セラドーム大阪公演3日間の計5日間が開催。全国のSTAYを熱狂させ大きな成功を収めた。
そして、今回の追加公演は、初のスタジアム公演として、静岡エコパスタジアムにて4日間開催。そのうちの2公演が、全国47都道府県の映画館に生中継で届けられる。
イベント情報
『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞Live Viewing』
05/11（日）16:00開演
05/17（土）16:00開演
会場：全国各地の映画館
※来場者プレゼント「Stray Kids オリジナルステッカー（全8種の内1種ランダム）」付
ライブビューイング情報サイト
https://liveviewing.jp/stray-kids-dominatejapan/
『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』スペシャルサイト
https://www.straykidsjapan.com/dominatejapan/
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com/