Xアカウント開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破したサンエックスの話題のキャラ“いしよわちゃん”初の「いしよわちゃんカフェ」がOPEN

2025年4月4日から4月25日(金)まで、X(旧Twitter)で話題のキャラクター“いしよわちゃん”初のコラボカフェ「いしよわちゃんカフェ」が、「MAGNET by SHIBUYA109」(東京・ 渋谷 )にて期間限定オープン!また、2025年4月4日から4月20日(日)までの期間、大阪の「コミュニティフードホール大阪・日本橋」でも開催している。

「いしよわちゃんってわたしかも…?」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出している

明太子クリームソースに飾った星形キャロットやチーズもラブリー!「明日こそはやくねるオムライス」(1900円)

「ゆうわくにかてないクリームソーダ」(1000円)などのドリンクも用意されている

いしよわちゃんのイメージソングが流れる店内。モニターやパネルでもいしよわちゃんが紹介されている

店舗に併設された物販コーナー

物販コーナーでは「トレーディング アクリルキーホルダー」などが販売されている

オリジナルグッズの「トレーディング 缶バッジ」(600円)

フード・ドリンク1品につき、ランダムで1枚プレゼントされる「コースター(全6種)」

「いしよわちゃん 明日のじぶんにまかせます」では、いしよわちゃんのおしごと、おうちじかん、推し活事情がまるわかり!いしよわちゃんのオフィス愛用品や、1日のスケジュールも公開されている

三日坊主でつい自分を甘やかしてしまう意志の弱いイヌ、いしよわちゃんは、サンエックス初の“週休2日制で働く”キャラクター。Xを中心に共感者が続出し、Xアカウントは、開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破するほどの人気ぶりとなっている。今回オープンした「いしよわちゃんカフェ」で注目したいのは、 見た目 かわいい オリジナルフードやスイーツ。フードはネーミングにも“いしよわちゃん”らしさがあふれる「明日こそはやくねるオムライス」(1900円)や、「いしがつよくてもよわくてもおいしい ハンバーグ プレート」(1650円)が登場。いしよわちゃんの顔形オムライスは、バターライスになっていて、そのうえに明太子クリームソースと玉子がON!「明日こそはやくねる」と言いながらも、顔の横に スマートフォン (モナカで制作)が置いてあるところは、要チェックポイントとなっている。また、“ついつい甘いものを食べてしまう”というキャラクターを表現した「やせたいけどたべちゃう パンケーキ 」(1450円)も見逃せない一品だ。しっかり分厚い パンケーキ と、山盛りの生クリーム&ベリーが特徴で、食べ応え満点! ポテト チップスまで散りばめられており、甘いもの、しょっぱいもの…と無限ループ間違いなしの仕上がりなのだ。そして店舗には、「いしよわちゃんをもっと知ってほしい」との想いが込められた装飾がたっぷり施されている。さらに併設の物販コーナーでは、このお店でしか展開していない「トレーディング アクリル キーホルダー 」(各800円)や「トレーディング 缶バッジ」(600円)といったオリジナルグッズの購入も可能。「いしよわちゃんカフェ」は、飲食はもちろん、いしよわちゃんのデコレーションを撮影したり、お気に入りグッズを見つけたり…と、さまざまな楽しみ方ができる。■いしよわちゃんカフェ開催日:<東京>2025年4月4日〜4月25日(金)、<大阪>2025年4月4日〜4月20日(日)住所:<東京>東京都 渋谷 区神南1丁目23−10 MAGNET by SHIBUYA109 7F、<大阪>大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目5−25 郄島屋東別館 1F コミュニティフードホール大阪・日本橋取材・文=平井あゆみ※記事内の価格はすべて税込表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(c)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.