Ã¤µÈ¼÷°Êµ±¤¬£¶¡¦£·¤ËºÆµ¯Àï¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¶ì¼ê¥¤¥á¡¼¥¸Ê§¤·¤ç¤¯¤Ø¡¡Éã¡¦¾æ°ìÏº¤ÏºÆµ¯¤Ë°ì¸À¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¤í¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£´°Ì¤ÎÃ¤µÈ¼÷°Êµ±¤¬£·Æü¡¢½êÂ°¤ÎÂçºåÄë·ý¥¸¥à¤Ç£¶·î£·Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå£²¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆ±µé£±£²°Ì¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥¢¥ó¥Æ¥£¥Þ¥í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÅè°ìµ±¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÃæÅèÀï¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Î°ì·â¤Ç¼º¿À£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¼þ°Ï¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¶ñ¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼÷°Êµ±¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤±¡¢¤Þ¤À¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ²±¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿´¶¤¸¡×¤È¼«¿È¤ËÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞºÆµ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë²Ç¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¡Ø¤Þ¤À¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Øº£¤Ï¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÊ¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÀë¸À¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Î¾æ°ìÏº¤âÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¤í¡×¤ÈºÆµ¯¤Ë·ü¤±¤ëÂ©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥Þ¥í¤òÁª¤ó¤À¡£ºòÇ¯£µ·î¤Î¥Ö¥¢¥È¥¯¥é¥È¥Ã¥¯Àï¤«¤é£³ÀïÂ³¤±¤Æ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶ì¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¬Í×¡×¤ÈÁ°²ó¤ÎÇÔÀï¤ÇÉÕ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤ÏÃæÅè¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£